Iván Duque y Gustavo Petro: primer round de la batalla por la Presidencia

Este 11 de marzo los colombianos tuvieron la posibilidad de escoger sus representantes al Senado, a Cámara de Representantes y consultas interpartidistas.

Así se vivió la jornada electoral

11:00 p.m. Así quedó la posible conformación del Senado para el periodo 2018 - 2022.

Uribe, Mockus y Robledo, los candidatos más votados al Senado de la... 10:00 p.m. Partido Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical son las fuerzas políticas que más representantes tendrán en la Cámara de Representantes.

Partido Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, las fuerzas con... 9:11 p.m. Con el 90,62% de las mesas informadas en Senado, la FARC obtiene 49.170 votos.

8:05 p.m. En su primer discurso tras ganar la consulta interpartidista de centro-derecha, Iván Duque anuncia que Marta Lucía Ramírez será su fórmula a la Vicepresidencia.

7:58 p.m. Álvaro Uribe, Antanas Mockus y Jorge Robledo obtienen las votaciones más altas para el Senado con un 67,29% de las mesas informadas.

7:45 p.m. Con el 96,10% de las mesas informadas, Iván Duque obtiene 3.917.770 votos y Gustavo Petro 2.761.497.

6:30 p.m. Gustavo Petro en sus primeras reacciones critica duramente a la Registraduría por lo ocurrido por los tarjetones a las consultas interpartidistas y dice que no “hay garantías”. Añade, además, que se siente optimista para llegar a la Presidencia.

Gustavo Petro y su propuesta de crear una 'Colombia Humana' |... 6:00 p.m. Alejandro Ordoñez reconoce el triunfo de Iván Duque en la consulta interpartidista y asegura que "desde hoy será su jefe de campaña".



Infinitas gracias a los cientos de miles de colombianos que me apoyaron. Seguiré trabajando con el mismo ánimo. Honraré mi palabra y apoyaré a los doctores @IvanDuque y @mluciaramirez hacia la Presidencia de la República. pic.twitter.com/knmyghUZ79 — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) March 11, 2018

5:50 p.m. “Yo no me siento perdedora, he ganado mucho”, dice Marta Lucía Ramírez en el discurso en el que aceptó la derrota en la consulta interpartidista de centro-derecha.



5:34 p.m. Con un 63,37% de las mesas informadas, se define que Iván Duque y Gustavo Petro son los ganadores de las respectivas consultas interpartidistas.

5:10 p.m. Con un 48,64% de las mesas informadas, la tendencia muestra que Iván Duque y Gustavo Petro se perfilan como ganadores de las consultas interpartidistas.

4:47 p.m. Con el 12% de las mesas informadas, Iván Duque y Gustavo Petro toman la delantera en las consultas interpartidistas.

4:15 p.m. Boletín 002 de la Registraduría sobre consultas interpartidistas registra conteo del 0,68% de mesas informadas: Coalición por la inclusión social por la paz: 6.434 votos por Gustavo Petro y 695 por Carlos Caicedo. Gran Consulta por Colombia: Iván Duque 9.554 votos, Marta Lucía Ramírez 2.606 y Alejandro Ordóñez 691.

4:10 p.m. Boletín 001 de la Registraduría, consultas interpartidistas, registra conteo del 0,21% de mesas: coalición por la inclusión social por la paz: Gran Consulta por Colombia: 1.433 votos por Gustavo Petro y 200 por Carlos Caicedo. Consulta por Colombia: Iván Duque 3.309 votos, Marta Lucía Ramírez 960 y Alejandro Ordóñez 234.

4:01 p.m. Se inicia el conteo de votos en todo el territorio nacional.

4:00 p.m. Se cierran las urnas para las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas en todo el territorio nacional.



#ElDato Cerradas las urnas en elecciones Congreso de la República #EleccionesColombia #Elecciones2018 Sigue los resultados en la App "Elecciones Colombia 2018" y https://t.co/VWUns8Zr9s — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 11, 2018

3:47 p.m. Registraduría informa cierre de mesas en Caracas, Brasilia y Orlando (en EE. UU.)

3:34 p.m. Guillermo Rivera, ministro del Interior, acepta en reunión con los candidatos Iván Duque y Alejandro Ordoñez que el problema de los tarjetones para las consultas interpartidistas fue de distribución.



Atendimos los requerimientos de los precandidatos @A_OrdonezM e @IvanDuque y estamos de acuerdo en que el problema fue de mala distribución de las tarjetas pic.twitter.com/9m16C6G2N5 — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) March 11, 2018

3:26 p.m. Consejo Nacional, a través de Twitter, confirma que respalda la decisión de las fotocopias, firmadas por los jurados, para las consultas interpartidistas.



3:15 p.m. "Vemos que la perturbación de las votaciones es absolutamente puntual y específico. En la medida en que ya se ha normalizado, consideramos que se debe mantener la jornada de votación, sin embargo se estudiarán las solicitudes de algunos de los candidatos", dice el registrador nacional, Luis Carlos Galindo.

3:10 p.m. Misión de Observación Electoral registra 124 reportes de posibles irregularidades y delitos electorales en 60 municipios de 23 departamentos en el país. En total, según la organización, van 550 reportes sobre presuntas irregularidades.

3:00 p.m. Guillermo Rivera, ministro del Interior, confirma que la decisión sobre ampliar la jornada dependerá del CNE.



2:20 p.m. Ante crisis por falta de tarjetones para las consultas interpartidistas, autoridades evalúan ampliar la jornada de votación. Gobierno está de acuerdo.

2:00 p.m. Registraduría autoriza el trasteo de tarjetas desde puntos que tienen suficientes tarjetas a mesas que se quedaron sin ellas.

1:45 p.m. El registrador nacional confirma que es válido votar con fotocopia firmada por jurado de votación en las consultas interpartidistas.



ES VÁLIDO votar las consultas interpartidistas en fotocopia que lleve la firma del jurado de votación, esto de conformidad con la autorización que dieron los partidos en su momento y dadas las restricciones de presupuesto. @jcgalindovacha pic.twitter.com/KbIQafAMXN — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 11, 2018

1:00 p.m. En varias ciudades del país protestan por falta de tarjetones para votar consultas interpartidistas. Procuraduría se pronunció al respecto:



Hemos hecho un llamado a @Registraduria para que active plan de contingencia ante falta de tarjetones de Consultas pic.twitter.com/nDo4Q2ho9K — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) March 11, 2018

12:40 p.m. Autoridades reportan incidentes en el municipio Francisco Pizarro, en Nariño.

“No han permitido abrir el puesto de votación ahí”, aseguró el general Jorge Hernando Nieto, directo de Policía Nacional.

12:30 p.m. Germán Vargas Lleras votó e invitó a los colombianos a participar en la elección del nuevo Congreso.

12:00 p.m. Gustavo Petro votó en un colegio de Puente Aranda, en Bogotá.

11:00 a.m. Humberto de la Calle ejerce su derecho al voto.

11:00 a.m. Se registran denuncias sobre presuntas irregularidades en Antioquia. Dicen las autoridades que estarían entregando tarjetones de la consulta sin que votantes los pidan.

Así avanzan las elecciones legislativas en Colombia:



Vea cómo avanza la jornada electoral en los diferentes puntos del país con #NoticiasCaracol. Estamos en cubrimiento especial con #ColombiaDecide >>> https://t.co/ttla3EXFCX pic.twitter.com/nCOzSmjQaN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 11 de marzo de 2018

10:39 a.m. Alejandro Ordóñez sufragó en Usme tras asistir a una misa en la iglesia de los Sagrados Corazones.

10:13 a.m. En La Calera, Marta Lucía Ramírez ejerció su derecho al voto. Ella compite con Alejandro Ordóñez e Iván Duque por ser la candidata única de la coalición de centro derecha.

9:49 a.m. Iván Duque, candidato en la consulta interpartidista de centro derecha, votó en Bogotá.

8:54 a.m. El candidato presidencial Sergio Fajardo votó en Medellín. “Vamos a renovar el Congreso para transformar la sociedad”, dijo.

8:58 a.m. Carlos Caicedo, contrincante de Gustavo Petro en la consulta interpartidista, participó de las elecciones en Santa Marta.

8:39 a.m. Imagen histórica: Iván Márquez, antiguo guerrillero de las FARC, participa en las elecciones legislativas tras un año y casi seis meses de la firma del acuerdo de paz.

8:18 a.m. El presidente Juan Manuel Santos votó. Al terminar, aseguró que “estas elecciones son especiales porque es la primera vez en medio siglo en donde las FARC, en lugar de estar saboteando, están participando en ellas”.

8:12 a.m. Comienzan a llegar personas a las mesas de votación dispuestas alrededor del país. Del total de habilitados, 18.605.726 son mujeres y 17.418.741 hombres.



8:00 a.m. Ya están abiertas las urnas. No olvide que para poder ejercer su derecho al voto necesita su cédula. Estos son los tarjetones.

Tarjetón Senado:

Tarjetón Cámara de Representantes:



7:59 a.m. Suena el himno nacional en la Plaza de Bolívar antes de los actos protocolarios que darán inicio a esta jornada. El registrador nacional Juan Carlos Galindo invitó a participar en “un entorno de respeto y tolerancia”.

6:40 a.m. En diferentes partes del país, jurados de votación y autoridades ultiman detalles antes del inicio de la jornada.



Desde temprano le llevamos toda la información de la jornada electoral. Nuestro periodista @JuanJacoboc reportando la situación desde la Plaza de Bolívar.



Siga nuestro especial #ColombiaDecide para ver cómo avanzan las votaciones legislativas >>> https://t.co/4T38uElh8p pic.twitter.com/ij04NiB6z7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 11, 2018

Desde el Colegio Distrital El Japón, Henry González nos envía un reporte de la jornada electoral en la localidad de Kennedy. Más información de #ColombiaDecide en >>>> https://t.co/ttla3Ffh1x pic.twitter.com/FGL8Qpexwg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 11, 2018

