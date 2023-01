Iván Márquez pone en entredicho su curul en el Congreso por “inseguridad jurídica”

Sostiene que con la captura de Jesús Santrich “están apuntando contra el proceso de paz desde todos los flancos”.

"Estamos viviendo un ambiente de inseguridad jurídica muy grande, nosotros no vemos ninguna respuesta cierta, clara, precisa", dijo desde Miravalle, Caquetá.

"Parece que no observan el gran problema que se puede armar si llegare a morir Santrich en prisión", enfatizó.

Y es que, según Márquez, la "paz que nos están mostrando hoy en día no fue la que nosotros acordamos en La Habana".

También sostuvo que no entiende por qué aún hay alrededor de 600 exguerrilleros presos en las cárceles de Colombia.

Santrich, desde su captura con fines de extradición por narcotráfico, adelanta una huelga de hambre. Además de Márquez, otro reconocido exguerrillero, alias ‘el Paisa’, ha demostrado su inconformismo.

