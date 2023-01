Iván Márquez y ‘el Paisa’ exigen liberar a Santrich para salvar proceso de paz

“Está en peligro de precipitarse hacia el abismo del fracaso”, advirtió Márquez. Video fue difundido tras la salida de 'el Paisa' de la zona de concentración.

Usando un telón de fondo que reza “Santrich es inocente, no más montajes, no más traición”, Iván Márquez y Hernán Velásquez, alias ‘el Paisa’, aparecieron desde Miravalle, Caquetá, para hacer su exigencia.

“Libertad inmediata de Jesús Santrich, lo mismo de los 600 prisioneros que permanecen en cautiverio”, sentenció el exjefe de la columna Teófilo Forero de las FARC, que la semana pasada dejó la zona del sur del país donde estaba alojado tras la firma del acuerdo de paz.

Para ampliar la información puede leer:

‘El Paisa’ se fue de Miravalle, pide liberación de Santrich para volver

“Pido al Gobierno de Colombia deshacer ese montaje jurídico armado por la Fiscalía y la DEA para salvar el proceso de paz, está en peligro de precipitarse hacia el abismo del fracaso”, advirtió por su parte Márquez, quien se trasladó “temporalmente” a Miravalle, según una misiva que envió el jueves pasado a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En la carta, que lleva su firma, agregó que desde allí seguirá "cubriendo" sus "compromisos con la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) y acompañando el proceso de reincorporación".

Añadió que su decisión no "implica el desistimiento a las medidas de protección proporcionadas, sino una adecuación a las nuevas circunstancias, para lo cual" estará "atento a sus recomendaciones".

Sorpresivo traslado de Iván Márquez a Caquetá genera interrogantes |... En el video publicado junto a ‘el Paisa’, Márquez reiteró que “Santrich es inocente, las autoridades judiciales deben entender que aquí hay que preservar el debido proceso y no dejarlo en el olvido solo para complacer a una potencia extranjera”.

“Los acuerdos son para cumplirlos, que no cambien ni la letra ni el contenido de lo que las partes acordamos en la mesa de La Habana”, agregó.

Sin embargo, el ministro del interior, Guillermo Rivera, enfatizó en que “las decisiones judiciales se respetan, se acatan y se cumplen, y el Gobierno Nacional cooperará para que se cumplan, así que son inaceptables cualquier tipo de condicionamientos que se les quiera poner a las decisiones judiciales”.

¿División en la FARC?

El sábado pasado, apareció un trino de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, en el que dirigió una carta a los excombatientes de las FARC, advirtiendo que violar la ley para los que firmaron la paz tiene consecuencias.

“En el momento en que firmamos el acuerdo aceptamos la Constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”, dijo en la misiva.



En el momento en que firmamos el acuerdo aceptamos la constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencia y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido.https://t.co/dLE3ZG6f8g — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) April 21, 2018