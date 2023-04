‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias, pide al ELN poner fin al conflicto entre ambos bandos

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’ y máximo cabecilla del estado mayor central, principal disidencia de las FARC, pidió este domingo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) "poner fin" al conflicto activo entre esos dos grupos.

Ante unas 6.000 personas llegadas de todo Colombia para participar en un evento por la paz celebrado en los Llanos del Yarí, en el departamento del Caquetá, ‘Iván Mordisco’ se dirigió a la guerrilla del ELN, que también realiza una negociación de paz con el Gobierno colombiano.

"A los compañeros del Ejército de Liberación Nacional los invitamos a ponerle fin a la guerra entre nuestras organizaciones, conflicto que sólo beneficia a la clase poderosa del país y enriquece a quienes viven del mercado de las armas", dijo el líder insurgente.

Por eso, continuó, el EMC hará "lo posible por buscar acercamientos donde nos podamos entender para esta importante tarea", algo para lo que se designó al Bloque Magdalena Medio, en cabeza del comandante ‘John Mechas’, reconocido por perpetrar un ataque contra el expresidente Iván Duque en Cúcuta hace dos años.

En los alrededores de la Casa Roja, campesinos, indígenas y afro se reunieron este fin de semana para exigirle a las disidencias y al Gobierno una mesa de diálogo en la que las organizaciones sociales estén incluidas.

Frente a ellos, 'Iván Mordisco' intervino "con sentimiento de mucha alegría y gratitud" en "este encuentro importante".

El jefe disidente llevaba meses sin aparecer públicamente después de que el año pasado el Gobierno del entonces presidente colombiano, Iván Duque, celebrara que supuestamente lo había dado de baja en una operación militar en julio.

Sin embargo esa acción fue desmentida por el EMC, que aseguró en ese momento que su líder seguía vivo.

Meses después, en septiembre, el jefe del estado mayor central apareció en un video y dijo que ese grupo tenía disposición de pactar un cese al fuego bilateral con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Prontuario de Iván Mordisco

Según el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime, alias 'Iván Mordisco' es "uno de los principales actores criminales del sur de Colombia".

El accionar criminal de 'Iván Mordisco' comenzó hace unos 20 años, cuando se unió a la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC en donde se inició como guerrillero raso, pero luego se especializó como francotirador y más adelante fue explosivista.

Hacia 2012, ya era el comandante del Frente 1 y seguía acatando las órdenes del mando de las extintas FARC, aunque sus críticas a las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno colombiano en Cuba fueron aumentando con el tiempo.

'Iván Mordisco' fue capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores (Guaviare), pero luego recuperó su libertad en un episodio que todavía no está claro.

Posteriormente sus desacuerdos con los mandos de la otrora guerrillas de las FARC se acentuaron y no aceptó el acuerdo de paz, tras lo cual, por medio de una carta, informó que no entregaba las armas al tiempo que llamó a todos los "guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas" que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a "aunar fuerzas" y "continuar la lucha insurgente".

Debido a estas declaraciones, 'Iván Mordisco' no solo se convirtió en el primer comandante en disidencia, sino que pasó a ser uno de los disidentes más peligrosos del sur del país.