Iván Name cuestionó fuertemente el centralismo en Colombia: "No responde ni para apagar un incendio"

Iván Name, presidente del Senado, cuestionó la falta de autonomía presupuestal en algunas regiones de Colombia. Según su concepto, la centralización dificultaría la forma de atender diferentes emergencias, entre ellas, incendios forestales.



Iván Name se refirió a esa situación en medio de una audiencia sobre descentralización. “El centralismo no responde ni para apagar un incendio. No hay presupuesto para bomberos, no hay presupuesto para helicópteros, no hay presupuesto para nada. Aquí no tenemos trenes, no tenemos ni aviones, tenemos es flotillas de avionetas”, aseguró.

La idea del presidente del Senado es que las regiones tengan independencia para el uso de sus recursos.

“El atraso se debe al modelo centralista. Todas las decisiones, de cualquier índole, se toman en un modelo paquidérmico e inconveniente. De tal manera que ni los incendios los podemos apagar porque, cuando hay aparatos, no hay agua, y, cuando hay agua, no hay aparatos”, sostuvo.

El congresista Iván Name aseguró que el país necesita cambios profundos, pues considera que el centralismo está acabando con el desarrollo municipal.

“El alcalde de Barichara me contaba que, para tocar un tejado del pueblo, hay que ir al Ministerio de Cultura e invertir 300 millones en un estudio de los negociantes en la capital”, puntualizó.