J.J. Rendón dio 2 millones de dólares para campaña de Santos en 2011: Uribe

Sin pruebas y sin mencionar quiénes son sus fuentes, el expresidente Álvaro Uribe denunció que a la campaña de Juan Manuel Santos de 2010 habrían ingresado 2 millones de dólares del narcotráfico.

"Es muy importante que la Fiscalia investigue si la campaña del presidente Santos de 2010, por allá en el 2011 pagó saldos con apores de J.J. Rendón con dinero de los narcos", declaró el exgobernante colombiano. (Reacciones: J.J. Rendón niega haber recibido dinero de narcotraficantes)

Uribe dijo que ese dinero salió de los 12 millones de dólares, que supuestamente entregó la banda criminal de los Comba al venezolano Rendón para que facilitara un acuerdo de los narcotraficantes con el Gobierno para un eventual sometimiento. (En contexto: Los Comba habrían ofrecido su desmovilización hace unos años a Santos)

"Regalar 2 millones de dólares cuando se ha recibido un soborno de 12 millones no se sienten", sostuvo el expresidente.

Aunque los periodistas le pidieron a Uribe que entregara pruebas de sus denuncias, el exgobernante aseguró que está dispuesto a facilitarlas a las autoridades si así lo requieren. (Infórmese más: Comisión de fiscales viajará a EE. UU. para ampliar declaración de alias ‘Comba’)

"A las autoridades competentes diré mis fuentes en esta ocasión exigiendo que sean totalmente protegidas y no pase lo de los chinos", declaró. Agregó además que entre sus fuentes está uno de los aportantes de la campaña de Santos en el 2010. (Lea también: Polémica por columna de Fernando Londoño contra Santos en El Tiempo)

A la par con los señalamientos, Uribe acusó a las FARC de obligar a los campesinos a votar por Santos en algunas regiones.

"Unas FARC que está en armas poniéndole el fusil al cuello a ciudadanos para que no voten por nosotros", describió el expresidente.

Noticias Caracol indagó en la Fiscalía si Uribe ha entregado alguna prueba de estas nuevas denuncias, pero hasta el momento no lo ha hecho.