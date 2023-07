Jackson, el perro antiexplosivos del Ejército Nacional que ha evitado 7 ataques terroristas

Jackson es un perro antiexplosivos que ha ayudado a detener varios atentados terroristas contra la fuerza pública. Este pastor belga ha evitado tragedias en la zona del Catatumbo y la frontera entre Colombia y Venezuela.

Jackson trabaja desde hace dos años para el Ejército Nacional. Este canino ha evitado que se realicen siete atentados terroristas en Salazar de las Palmas, Puerto Santander y el Catatumbo.

Con su agudo olfato y junto al soldado Jeison Flórez, Jackson conforma un binomio único en cuanto a la detección de artefactos explosivos. Él trabaja al lado del militar en la titánica labor de brindar seguridad a los habitantes de esa zona de Colombia.

“Yo confío en él y en su gran olfato de búsqueda. Él empieza a realizar su trabajo y yo empiezo a perseguir sus señas. Me muestra una señal que está sentado y me mira a los ojos, allí me está diciendo ‘papá, aquí hay algo’”, aseguró el uniformado.

Con esa señal, el perro es retirado de la zona de amenazas y el equipo del Ejército Nacional continúa con el trabajo.

“Son ángeles en la Tierra, no solo como Jackson, que realiza procedimientos de sustancias explosivas, sino los ejemplares que ayudan a rescatar vidas humanas”, acotó el soldado Flórez.

Este soldado espera que cuando el perro Jackson termine su labor en el Ejército y se retire lo pueda acompañar para tener una vida civil tranquila.

Según el teniente Agustín Cardozo, la ayuda de los perros es vital en las labores de los uniformados: “En lo corrido de 2023, hemos realizado seis procedimientos en los que se ha logrado neutralizar cerca de 77 artefactos explosivos, con los cuales hemos logrado frustrar los atentados de los grupos terroristas. El binomio canino es una parte fundamental, es un elemento que nos permite en los procedimientos descartar sospechas”.

¿Era Wilson?

Que Wilson, el perrito perdido en las selvas del Guaviare durante la Operación Esperanza, hubiera aparecido en Huila sería poco probable, entre otras, por la distancia entre ambas poblaciones. Sin embargo, en redes sociales se hicieron toda clase de conjeturas.

Fue desde la tarde del martes 27 de junio de 2023, cuando un video y unas fotografías tomadas en el municipio de La Plata, Huila, empezaron a circular en redes sociales y se hicieron virales porque, aseguran, el perrito que aparecía en ellas tenía características similares a Wilson, el can rescatista del Ejército.

En las imágenes se observa un perro pastor belga, la misma raza de Wilson, deambulando por la vía. De inmediato, los usuarios de redes sociales sugirieron que podría ser el canino que ayudó a encontrar a cuatro niños indígenas en la selva del Yarí, en Guaviare.