Jaime Garzón, Lina Marulanda y otros hechos que marcaron a Noticias Caracol en estos 25 años

En los momentos más dolorosos, en los más felices y en los más importantes, ahí ha estado Noticias Caracol . Y es que son 25 años, un cuarto de siglo, en las casas y el corazón de los colombianos.



"Caracol ha sido parte importante de la vida, del alma, de la conciencia de Colombia. Se convirtió en una gran compañía para la gente. Uno llega al pueblo más pequeño, más lejano, y hay un televisor prendido y está en Caracol", afirma Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Una historia que empezamos a escribir de la mano de Yamid Amat, nuestro primer director, y que tuvo un inicio dramático con el terremoto del Eje Cafetero, ocurrido el 25 de enero de 1999, tan solo seis meses después de la primera emisión del noticiero.

"Me estoy bajando del set y empieza a temblar. Fue la primera gran transmisión y esa nos tocó a Malú y a mí", recuerda Juan Roberto. María Lucía Fernández, la presentadora central de Noticias Caracol, añade: "Empieza el registro de las muertes, de los desaparecidos, de los sobrevivientes debajo de los escombros".

Tan triste como tener que contar, el 13 de agosto de 1999, que uno de los integrantes de esta familia había sido asesinado. La muerte de Jaime Garzón partió el alma de cada periodista de Noticias Caracol. "Que una persona de nuestra redacción cayera en manos de la violencia fue muy duro. Jaime nos hacía morir de la risa con su buen sentido del humor, andaba con un frasquito y nos mojaba a todos. Cuando teníamos un buen día, contrataba a los boleristas de la Caracas y nos llevaba serenata", rememora Malú.

"Dos días antes nos dijo: 'A mí me van a matar'. Fue muy duro. De hecho, entre Erika Fontalvo y yo nos turnábamos para el uno hablar y el otro llorar", agrega Juan Roberto.

Levantarse y seguir transmitiendo, eso hicieron nuestros periodistas, quienes, dos años después, relatarían uno de los peores atentados. "Viene el ataque a las Torres Gemelas, y los colombianos y el mundo entero fueron testigos en vivo y en directo. Ahí la televisión marca un hito, un antes y un después", describe María Lucía.

Una desgracia que habría de tocar a Colombia muchas veces. La bomba en el club El Nogal, en 2003, nos estremeció. "Estábamos despidiendo el noticiero de las 7 de la noche y Darío Fernando Patiño, el director, abre el intercom -que es por donde nos hablan a nosotros- y me dice: 'repite conmigo, no despidas todavía: mucha atención, acaba de sentirse una gran explosión en el norte de Bogotá'". Y Juan Roberto recapitula: "Encontraban cuerpos, tomaban fotos. Por ejemplo, me tocó ver al papá del chef cuando le dicen: su hijo está muerto'. Eso fue muy duro".

Pero, así como unas son de cal, otras son de arena. La operación Jaque trajo júbilo al país en 2008. "Que engañaran a una estructura tan fuerte como las FARC. y que lograran sacar con vida a ese grupo de secuestrados, fue una de las noticias más grandes", dice Malú.

Juntos también lloramos la partida de Lina Marulanda, presentadora estrella de Noticias Caracol. "Fue fuerte. Una mujer hermosísima, inteligentísima. A mi modo de ver, fuerte por fuera, pero por dentro era como una mantequilla hermosa, dulce, amorosa", reflexiona Pilar Schmittt, de la sección de entretenimiento.

Un cuarto de siglo de muchas despedidas, como la de Gabriel García Márquez, pero, al mismo tiempo, lleno de eventos emocionantes como la visita del papa Francisco y el milagro de los hermanitos Mucutuy, los niños perdidos en la selva del Guaviare. "Esa noticia me llenó de esperanza, nos llenó de emoción, y nos volvimos a unir en algo positivo. En esa transmisión con Jorge Alfredo Vargas lloramos en vivo y en directo, se me cortó la voz. Fue una transmisión bonita".

Transmisiones que sería imposible realizar sin los integrantes de nuestro personal técnico. "Hay cosas que lo marcan a uno mucho, ver niños morir, los atentados", reflexiona el camarógrafo César Romero.

Rostros que no vemos en pantalla, pero que, detrás de cámaras, graban y protegen la memoria de Colombia. "Tenemos una colección gigante de todos los hechos, archivos desde 1984", revela Ana Lesly López, documentalista audiovisual.

No hay duda, por su sentido humano y su compromiso con la verdad, Noticias Caracol ha sido y será el noticiero preferido de los colombianos.

"Ha significado buen periodismo, ha significado equilibrio. Siempre nuestra misión es tener todas las caras de la noticia. La gente para Noticias Caracol es el eje, es el centro de todo", puntualiza Alberto Medina, subdirector de nuestros informativos.

Gracias a ustedes, nuestros televidentes y seguidores en las plataformas digitales, por acompañarnos durante estos 25 años. Vamos por 25 más, seguros de que, en Noticias Caracol, primero la gente.