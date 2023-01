Jaime Garzón, veinte años sin el genio que hacía reír y pensar a Colombia al mismo tiempo

Con Dioselina Tibaná, Heriberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa y otros personajes se atrevió a decir lo que otros no podían. Este es su legado.

Un 13 de agosto, pero de 1999, el periodista y humorista bogotano fue silenciado por las balas de las Autodefensas Unidas de Colombia -al mando de Carlos Castaño Gil- cuando iba hacia su trabajo en la emisora Radionet.

A Jaime Garzón lo asesinaron dos sicarios cerca de las instalaciones de Corferias.

Su legado, sin embargo, sigue intacto entre una sociedad cansada de la politiquería, las mentiras y la corrupción.

Y es que Jaime, al frente del Noticiero Quak, junto a Diego León Hoyos, hizo historia con una nueva manera de informar.

Luego de su paso por RTI llegó a Caracol Televisión, donde vendría a desarrollar una serie de personajes que siguen en la memoria de Colombia.

Quizás el más recordado sea Heriberto de la Calle, un lustrador de calzado que brilló los zapatos de las principales personalidades del país.

Con este embolador fue certero, ácido, crudo e irreverente: de su boca salían las preguntas y comentarios que nadie se atrevía a decir.

Su trabajo como defensor de derechos humanos y activista de paz también es recordado.

Por la muerte de Garzón, en el 2004, Carlos Castaño fue condenado a 38 años de prisión. Según las investigaciones, este crimen habría tenido que ver con un ataque a los llamados "enemigos internos".

Otro de los condenados como determinador fue José Miguel Narváez, otrora subdirector del DAS.

Recientemente, un alto tribunal aclaró que el crimen de Jaime Garzón no podía considerarse de lesa humanidad porque, para la época, este tipo de hechos no era consagrado en el ordenamiento jurídico del país.

Veinte años después, Jaime vive en la memoria de quienes encontraron en el humor político la mejor descripción de un país en constante caos.

En contexto: Cabos sueltos por crimen de Jaime Garzón llevarían a más responsables dentro de las Fuerzas Armadas