Jalón de orejas del gobierno por aumento de contagios en varias ciudades, entre ellas Medellín

El ministro de Salud Fernando Ruiz tiene claro las ciudades donde se están incrementando los contagios de COVID-19. Se trata de Armenia, Tunja, Neiva, Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. Según el gobierno, son las regiones donde hay más indisciplina para acatar las normas de bioseguridad.

“En Tunja y Armenia ha habido crecimiento, sin embargo, son ciudades que han tenido como una cuarta ola más atrasada que el resto. Neiva también. En Medellín tenemos una situación de doble pico, tuvimos un pico inicial alrededor del 24 de julio, otro al 28 de septiembre, también con una representación en fallecidos. Hemos evidenciado que tiene que ver con eventos, aglomeraciones y pérdida de la disciplina”, indicó Ruiz.

En lo que se refiere al Valle de Aburrá, el ministro aseguró que los aumentos en los contagios se han dado en la última semana, después de un comportamiento estable. Bogotá también está bajo vigilancia del ministerio. En la capital también se reportan incrementos de contagios.

“Hacia el primero de octubre tenemos un pequeño pico que vuelve a insinuarse, que podría estar relacionado con las aglomeraciones y con los eventos de calle”, agregó el funcionario.

Pero no solo están claras las regiones de más aumento de COVID-19, sino también las edades donde se da ese incremento.

“Este pico se da solamente en la población entre 15 a 60 años, en los mayores de 60 no se observa ese pico”, dijo Ruiz.

Por eso el llamado del ministro a cumplir los protocolos de bioseguridad:

“Lo que hemos ganado es muchísimo, pero lo podemos perder si no guardamos las medidas de distanciamiento físico, si no somos profundamente respetuosos y si no hacemos el autocuidado y los protocolos”, subrayó.

El llamado del gobierno es al uso del tapabocas, a evitar las reuniones familiares, las aglomeraciones y a quedarse en casa el mayor tiempo que pueda hacerlo.