Jalón de orejas del ministro de Justicia a jueces ante ola de inseguridad en Colombia

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hizo un llamado a los jueces de la República ante los múltiples cuestionamientos por la libertad de personas capturadas por cuenta de la ola de inseguridad que vive el país.

“El llamado a los jueces de la República es que en el marco de sus competencias y respetando como siempre lo he dicho su autonomía, contribuyan con la debida y oportuna judicialización de los capturados, no podemos permitir que los delincuentes se sigan burlando de la justicia valiéndose de argucias para recuperar la libertad y salir a hacer daño. Los derechos de los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas”, dijo el ministro.

Ruiz también manifestó que no se debe dejar solo a los jueces ni a la Policía, señalando el compromiso de la ciudadanía a la hora de denunciar.