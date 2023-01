“Jamás dijimos que construiríamos una refinería”: gerente de controvertida Llanopetrol se defiende

Ricardo Rodríguez asegura que su papel, y de Alan Jara, era viabilizar el proyecto y para ello sostuvieron conversaciones con inversionistas.

Hace cinco años los habitantes del Meta se ilusionaron con la promesa. Pero en 2015, Alan Jara dejó la gobernación y la promesa no se cumplió. Hoy no hay ni un ladrillo, ni una tubería de la refinería del Llano.

“La idea de la construcción de la refinería del Meta no es mía, efectivamente es una idea de Alan Jara", explica Ricardo Rodríguez.

Rodríguez era el gerente de la refinería. Estuvo ocho meses detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y ahora está en detención domiciliaria por los señalamientos que hace Fiscalía sobre el destino final de 28 mil millones de pesos que se usaron para la fase inicial del proyecto, señalamientos frente a los cuales se defiende con esta explicación.

"Llanopetrol tiene hoy una licencia ambiental para construir una refinería, una licencia ambiental para construir un centro de acopio y una decisión de la ANLA que le dice cuál es la ruta que debe licenciar, para la construcción”.

Pero esa explicación no ha sido suficiente para la Fiscalía que les cuestiona a él y a Alan Jara que fue un proyecto improvisado del que hoy no hay ni refinería, ni plata.

“Jamás Alan Jara, jamás Ricardo Rodríguez le dijeron al Meta o al país vamos a construir una refinería. Le dijimos vamos a viabilizar la construcción de una refinería, y vamos a llamar una inversión extranjera para la construcción de la misma", señaló.

El inversionista debía aportar 72 mil millones de pesos.

“Nosotros tuvimos conversaciones con Skef, empresa coreana, con Confircolombiana, con Mishubishi, Samsung, con americanos, rusos...", asegura el exgerente.

Otro punto que investiga la Fiscalía es la falta de planeación y el riesgo asumido en un proyecto que no contaba con el respaldo económico necesario para iniciarlo.

El exgerente mantiene una amistad de 45 años con el exgobernador del meta Alan Jara y viven en el mismo edificio. Cuando la Fiscalía lo indagó sobre un señalamiento según el cual le entregó dinero a su amigo, esto dijo:

"No es cierto. Nadie pasa secuestrado 7 años en la selva, esperando todos los días que lo maten y venir a robar a su región. Posiblemente se pensó que como soy un amigo de Alan Jara de tantos años me iba a debilitar en mis comportamientos. Como me dijo el fiscal el día de la imputación: dígame algo en contra de Alan jara y lo mando para la casa. ¿Y qué le puedo decir?”.

Y como justificación final de lo ocurrido, Rodríguez asegura que ellos ya hicieron una parte y que el futuro de la refinería está en manos de la actual gobernadora, Marcela Amaya.

Lo que muchos consideran verdades a medias de este controvertido proyecto de ingeniería, podrían despejarse con la reciente orden de un juez, que pidió levantar la reserva para que los metenses conozcan quiénes tuvieron interés en invertir en él hasta hoy fallido proyecto.