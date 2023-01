“Jamás he dado orden alguna contraria a la ley”: general Nicacio Martínez

Negó relación con chuzadas, reiteró que dejó la jefatura del Ejército por temas personales y designó a Jaime Granados como abogado para emprender acciones legales.

Nicacio Martínez, excomandante del Ejército Nacional, negó que se haya ido de la comandancia de esa fuerza debido a las interceptaciones ilegales por parte de militares que denunció la revista Semana.

A través del siguiente comunicado, el general anunció que acudirá a los estrados judiciales para demostrar su verdad:

"En atención a la publicación de la Revista Semana titulada "Chuzadas sin cuartel" y en la que se afirma en forma tendenciosa que mi retiro voluntario del comando del Ejercito Nacional se debió a los hechos mencionados , me permito hacer las siguientes precisiones:

1. Mi retiro del cargo de Comandante del Ejercito Nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el Sr Presidente de la Republica reiteradamente y corroborado por el señor Ministro de la Defensa Nacional.

2. No tengo nada que ver con la publicación realizada por la revista semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas.

3. Durante el tiempo que he permanecido en la institución y en el desempeño del cargo como Comandante del Ejército Nacional en su bicentenario, JAMÁS he dado orden alguna contrarias a la constitución y la ley .

4. Como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria.

5. Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia; agotare los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido.

6. He designado como apoderado para que me represente jurídicamente al doctor Jaime Granados a quien se podrán dirigir y quién será mi único vocero a partir del momento.

7. Insto a la comunidad y a la sociedad colombiana a analizar la desinformación a la que estamos siendo sometidos a diario los colombianos y no dar credibilidad a priori a lo que muchas veces tiene intereses diferentes a hacer honor a la verdad".