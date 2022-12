Jefe de Policía en el Magdalena Medio dice que se le apareció la Virgen

El coronel Roger Martínez, encargado de combatir las bandas criminales, asegura que tiene la mejor escolta: 18 imágenes de María.

Sobre las imágenes que le acompañan en el escritorio del comando de la institución, el alto oficial asegura: “Son las que me protegen, me guían en esta labor ardua que uno desempeña día a día”.

Publicidad

“Una vez llegando a Abriaquí, Antioquia, al mediodía se me apareció en forma de estatua a la orilla de un caño. Dos veces me he soñado con Dios y una vez con la Virgen”, aseguró.

El uniformado es el encargado de velar por 13 municipios en el Magdalena Medio.