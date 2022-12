Jeison Steven Camargo, instructor bogotano desaparecido, aseguró ser víctima de paseo millonario

En el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, fue encontrado el representante de Pole Dance, a quien le dieron alguna sustancia alucinógena.

En una camilla del hospital San Rafael se recupera Jeison Camargo, reportado como desaparecido el pasado 17 de septiembre en Bogotá.

"Cerca de donde vivo, como al Nicolás de Federman, se me acercaron dos personas, una mujer y un hombre, me vaciaron las cuentas”, afirmó.

El personal médico que lo atendió pudo reconocerlo gracias a las redes sociales. Allí establecieron que era el joven instructor de un gimnasio desaparecido hace una semana.

“En el reporte que encontré en Facebook, me hablaba acerca de unas especificaciones como un tatuaje que él tenía en el extremo derecho de su torso, un colibrí, y establecimos que era él, lo pudimos corroborar”, aseguró Ángela Calderón, fisioterapeuta del hospital San Rafael.

Jeison Steven Camargo fue hallado atado y con signos de maltrato en... “Gracias por estar ahí pendientes, un beso a todos, saben que los quiero mucho y ya pronto nos veremos en Bogotá", expresó Camargo, que se recupera satisfactoriamente.

El reencuentro de Jeison y su familia está programado para este lunes en el hospital. Entre tanto, las autoridades mantienen rigurosos puestos de control en el sur de La Guajira.