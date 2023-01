JEP abre “incidente de verificación de cumplimiento” a alias Romaña

El tribunal informó que exjefe de las FARC ha incumplido una citación, postergado otra y que no ha presentado pruebas que justifiquen su desacato. La Justicia Especial de Paz también manifestó que la apertura de este incidente pretende determinar si Henry Castellanos Garzón “está cumpliendo las condiciones del sistema” y dejar claro si el exlíder de las FARC “persiste en su permanencia dentro del proceso de paz”. La JEP recordó que ‘Romaña’ no asistió a la citación del 20 de marzo de 2019 para rendir versión sobre el caso 001, relacionado a los secuestros cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ante ese llamado, argumentó que no asistía porque no había “seguridad jurídica” y pidió, a través de un apoderado, que le reprogramaran una audiencia a la cual tampoco llegó. El tribunal especial recordó que las diligencias de versión son necesarias para “construir la verdad de los graves hechos cometidos en el conflicto armado”. Aseveró que “la comparecencia a las versiones en la JEP es personal, indelegable y obligatoria”. Le puede interesar: A través de una carta reaparecieron Iván Márquez, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’