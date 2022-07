JEP abrió macrocaso contra las antiguas FARC por cerca de 170 mil delitos no amnistiables

La Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió un nuevo macrocaso contra las antiguas FARC por cerca de 170 mil delitos no amnistiables contra el derecho internacional humanitario, es decir que no tienen perdón social, cometidos por la extinta guerrilla. Aún no se define qué exmiembros del grupo serán llamados a declarar.

Belkis Izquierdo, magistrada de la JEP, explicó que “la guerrilla aumentó y diversificó su arsenal incluyendo armas no convencionales y de uso indiscriminado, cuya utilización debe ser examinada por la sala para determinar los casos en que se presentaron grandes infracciones al DIH”.

Publicidad

“Por ejemplo, algunos informes reportan el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos artesanales contra poblaciones civiles, así como métodos de combate prohibidos; ello incluye reportes de ataques contra objetivos que no eran militares o no representaban ventaja militar, la utilización de escudos humanos y los ataques contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, detalló.