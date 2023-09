JEP cuestionó política de paz total con disidentes: “Es muy ingenuo andar exhortando a criminales”

Un durísimo cuestionamiento a la política de paz total y a los hechos de violencia ocurridos en el país, como el perpetrado por las disidencias de las FARC en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, en Cauca, hicieron en las últimas horas magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al gobierno.



En el marco de una audiencia pública por los asesinatos de los firmantes de paz, desplazamientos, confinamientos y la grave situación que hoy viven miles de colombianos en varias regiones de Colombia, los togados se sinceraron.

El magistrado Gustavo Adolfo Salazar manifestó: “Voy a ser absolutamente crudo, es que el Estado Mayor Conjunto de las disidencias, en mayor grado, son los responsables de un número importantísimo de crímenes y que aquí no está pasando nada”.



Agregó que los hechos cometidos por las disidencias de las FARC “son en esencia crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, que no son susceptibles de amnistía e indulto, ni jurídicamente ni de facto”.

Incluso, el magistrado de la JEP fue más allá y señaló que el proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor Central no puede ignorar la muerte de los firmantes.

“Estos señores siguen amenazando, siguen desplazando, siguen asesinando, siguen desapareciendo y no hay respuesta, y la respuesta no puede estar en el cese al fuego, la respuesta no puede estar en el pacto”, precisó.

Publicidad

Entre tanto, el magistrado de la JEP Raúl Eduardo Sánchez se pronunció sobre las respuestas del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien ha asegurado que el gobierno ha exigido el respeto por el derecho internacional humanitario a todos los grupos ilegales que delinquen en el país.

“Perdóneme lo que le voy a decir, pero eso suena muy bonito y es muy ingenuo, eso de andar exhortando a criminales sin la presencia del Estado es muy complicado”, manifestó.

Después de escuchar atentamente a los togados, el comisionado Rueda dijo que “ha sido claro en las fases de exploración que la comisión de determinados delitos son crímenes contra la paz, son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y hemos abordado de frente y directamente esto que estoy planteando, pero todavía no tenemos ningún proceso de diálogo que nos permita, además de esta exhortación, desarrollar otro tipo de nivel de exigencia”.