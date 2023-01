JEP da 20 días más de plazo para que EE. UU. entregue pruebas del caso Santrich

El 29 de enero se había cerrado el ciclo probatorio contra el exjefe guerrillero, acusado de negocios relacionados al narcotráfico tras la firma de la paz.

El anuncio se produce días después de que se desatara una polémica en Colombia porque EE.UU. no recibió la carta de solicitud de pruebas contra el exguerrillero.

Por ese motivo, la JEP no pudo acceder "a la evidencia que se dijo era relevante para el cumplimiento de la función", ni tampoco se le ofreció a los EE.UU. "la oportunidad de conocer y responder a la solicitud", según detalló en un comunicado.

El alto tribunal informó de esta decisión tanto a la Fiscalía de Colombia como al presidente de la República, Iván Duque, para que determinen si "hay lugar a realizar un juicio de ponderación en relación con la prorrogación de la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte", verdadero nombre de Jesús Santrich, "dado que esa decisión no le corresponde a la JEP".

El tribunal solicitó el 23 de octubre del año pasado al Gobierno de Estados Unidos una "colaboración para la obtención de material probatorio necesario para definir la situación" de Santrich.

El exlíder guerrillero fue detenido por la Fiscalía colombiana el 9 de abril de 2018 a petición de Estados Unidos, cuya Justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de que se firmó el acuerdo de paz.

Además, la JEP apuntó que "la no llegada de la carta rogatoria a EE.UU. constituyó un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz".

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016 después de más de cuatro años de negociaciones en La Habana.

