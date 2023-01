Jesús Santrich “viajó fuera del país”, afirman desde Movimiento Ciudadano

Jairo Garrido, coordinador político, asegura que contra el exjefe de las FARC “se estaba preparando un atentado”.

Noticias Caracol conoció el reporte del esquema de seguridad de Seuxis Paucias Hernández que detalla lo ocurrido el domingo, cuando iba a realizar el desplazamiento a Barranquilla.

"Tocamos la puerta en reiteradas ocasiones, pero nadie respondió, procedimos (...) a trepar la pared para revisar y nos encontramos con la novedad que no había nada ni nadie, verificamos y la cama estaba al lado de la ventana trasera la cual estaba abierta, al lado de afuera había ubicadas unas llantas como escalera", detallan.

Señala el reporte que el agente escolta no se levantó para la guardia, así que entre las 12 de la noche y las tres de la mañana no hubo guardia. Anexaron una carta que encontraron en la habitación de Santrich y en la que que las autoridades trabajan para identificar su autenticidad.

“Chatica, me fui a pasar la noche con mi hijo menor, pero no quiero montonera en su casa; así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel y me recogen. Estaré listo a las 08.00", explica la supuesta carta.

Santrich era esperado en Barranquilla en un homenaje que le tenían preparado sus seguidores. Uno de ellos aseguró que tenían información de un atentado contra su vida. "Lo que se sabe es que él viajó fuera del país porque en ninguna parte del país hay seguridad en estos momentos", manifestó Jairo Garrido, coordinador político de Movimiento Ciudadano.

A través de un comunicado la dirección del partido FARC señaló no tener conocimiento previo de la decisión del parlamentario.



#Declaración Frente a decisión de Jesús Santrich de abandonar su esquema de seguridad y salir de la zona de tierra Grata, sin la debida protección y sin dar aviso a la dirección del partido, el Consejo Político Nacional de @PartidoFARC , declara: pic.twitter.com/uJlaJgSc9T — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) July 1, 2019