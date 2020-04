Jineth Bedoya recibe el Premio Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco

Es la primera vez que un periodista colombiano recibe este reconocimiento, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

“Su historia y su lucha son tan inspiradoras como importantes para un país donde la violencia contra las mujeres, las agresiones contra la prensa y la censura siguen siendo ataques a las libertades civiles”, dijo la FLIP al dar a conocer el reconocimiento que recibió la periodista este jueves.

#ÚltimaHora | La periodista colombiana @jbedoyalima acaba de ser reconocida con el Premio Mundial de Libertad de Prensa @UNESCO_es / Guillermo Cano 2020. Gracias por tu lucha constante por contar la verdad.#NoEsHoraDeCallar Aquí la transmisión: https://t.co/NxksYij5hP pic.twitter.com/OBOHiFvBLL — FLIP (@FLIP_org) April 30, 2020

El 25 de mayo de 2000 la periodista fue raptada por tres paramilitares que la interceptaron cuando investigaba el tráfico de armas en la cárcel Modelo de Bogotá.

La sometieron a vejámenes durante 16 horas y la abandonaron en una vía que comunica a Villavicencio.

Desde ese momento, la periodista emprendió una batalla para hallar justicia y se convirtió en una abanderada del periodismo y la defensa de las víctimas de agresión sexual.

“Tengo que recordar ese momento de regresar a la vida, 15 días después de mi secuestro. (…) Volver a mi escritorio me regresó a la vida, sentir las historias, la redacción, el ruido de esa máquina gigante del periódico, desde ese momento no he parado”, dijo este jueves en medio de una rueda de prensa luego de conocerse su histórico reconocimiento.

“Por las mujeres víctimas de violencia sexual, por ellas no puedo dejar de hacer periodismo, no puedo dejar de levantar la voz, por ellas estoy aquí, son mi razón de ser”, añadió.

Además, Jineth recordó cómo fue su regreso al trabajo, labor que en ese momento cumplía para el diario El Espectador.

“Recibí abrazos de casi dos horas, un llanto silencioso en la redacción, un día muy triste, pero también muy alegre porque estaba viva”, manifestó ante la Unesco.

“Para mí fue una inyección de adrenalina, volví a la vida, volví a vivir, sentir que podía seguir escribiendo me devolvió la fuerza interior”, recordó.

“Hace muchos años que estoy tratando de reconstruir la Jineth mujer, porque la Jineth periodista no se fue… es difícil poder dar pasos firmes cuando tiene tanta presión y tanto dolor encima”, reflexionó.

“Una agresión de estas nunca se supera, pero se aprende a transformarla”, indicó la periodista que ahora trabaja para el diario El Tiempo, en Bogotá.