Jineth Bedoya: recuento de un caso al que la justicia llegó cojeando

Pasaron 19 años para que dos exparamilitares fueran condenados por el secuestro y abuso que padeció la periodista.

El 25 de mayo del año 2000 la periodista vivió un día que marcó su vida: cuando intentaba ingresar a la cárcel Modelo en Bogotá a entrevistar a un exparamilitar, fue raptada, torturada y abusada sexualmente por hombres que entonces eran desconocidos.

Publicidad

Esos difíciles momentos fueron narrados el 17 de julio del 2011 por la comunicadora al programa Séptimo Día. “Escogí ese día una camisa rosada que me gustaba mucho por el color y como iba a la cárcel, y la cárcel siempre es tan lúgubre, decidí ponerme esa blusa. Recuerdo los zapatos, el pantalón, el bolso, porque era casi nuevo".

Sobre el calvario de su retención, detalló: "me amarraron, me sentaron en una silla plástica. Uno de ellos me pone la venda en los ojos. Yo empiezo a preguntar por qué me tienen ahí, qué me van a hacer".

Ahí apenas iniciaba su pesadilla. Atada de manos y pies, y a bordo de un carro, fue abusada sexualmente en múltiples oportunidades por tres hombres: "yo lo único que pensaba en ese momento era que quería que me dispararan, me quería morir, es doloroso decirlo porque nunca lo había mencionado: ellos hacían barra como si estuvieran en un evento”.

Han pasado 19 años y su lucha por encontrar la verdad ha sido incansable, pero no en vano. La justicia concluyó en marzo de 2016 que Mario Jaimes Mejía, alias ‘el Panadero’, el hombre al que Jineth fue a entrevistar al penal, era uno de los responsables. Lo condenaron a 28 años de cárcel.

Publicidad

Este martes la justicia volvió a tomar decisiones. Condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevoepisca’ y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias ‘J.J.’. También solicitó investigar al general en retiro de la Policía Leonardo Gallego, mencionado en el proceso judicial como conocedor del plan de los paramilitares contra la periodista.

En contexto:

Publicidad