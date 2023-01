Jorge Antonio Trujillo, el aspirante a la Presidencia que pocos conocen

Es un pastor cristiano que ya fue senador y su bandera es la “defensa de la familia”. Su fórmula a la Vicepresidencia es Fredy Obando.

La sorpresa en la tarjeta electoral no solo fue que aparecieran dos casillas de voto en blanco. También la candidatura Trujillo y Obando en la posición número 5 por Todos Somos Colombia. En las redes se preguntan sobre esta desconocida fórmula.

De Trujillo hay que decir que no es nuevo en la política, pues fue congresista entre 2009 y 2010 por el partido Convergencia Ciudadana.

Hoy quiere llegar a la Presidencia por Todos Somos Colombia, por eso le sale al paso a quienes han puesto un manto de duda en este partido.

“Yo no podría estar en un partido que esté afectado y fue mi conversación inicial: ¿doctor Alexis este partido está permeado por alguien que tenga problemas legales, problemas judiciales?, me dijo ‘no, de ninguna manera y me lo reveló varias veces’”, asegura.

Añade que su bandera es fortalecer la familia. “Estamos en contra totalmente del matrimonio de pares, estamos a favor del matrimonio hombre - mujer 100%, estamos en contra del aborto, del maltrato a la mujer”, señala.

Y revela también que “quiere acabar con el cáncer de la corrupción”. Así lo resume: “queremos crear un ente internacional con veeduría internacional para poder acabar con la corrupción en Colombia, porque como dicen aquí vulgarmente se cubren con la misma cobija”.

El pastor Jorge Trujillo no estará tan concentrado esta Semana Santa en oración, sino en busca de los votos cristianos que, según él, alcanzan un potencial electoral cercano a los 7 millones de votos.