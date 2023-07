Jorge Enrique Robledo habló de relación que tendría con gobierno Petro si es alcalde de Bogotá

En días pasados, el exsenador Jorge Enrique Robledo anunció su candidatura a las próximas contiendas electorales por la Alcaldía de Bogotá . El arquitecto, quien por más de dos décadas ha hecho presencia en el panorama político nacional, conversó con Noticias Caracol sobre su aspiración actual y plan de gobierno.



¿Usted estaría de acuerdo con pagar por no matar, como ese proyecto que anuncio Gustavo Petro?

No, de ninguna manera. Yo en cuanto empleo tengo una estrategia muy completa que tiene que ver con promover la industria en la ciudad. Vamos a generar 100.000 empleos, principalmente entre jóvenes y mujeres.

¿Qué significa que se va a aumentar el pie de fuerza?

Tengo algunas ideas al respecto. Si no hay un aumento del pie de fuerza, no es posible atender este problema, porque es que las estadísticas nos dicen que en América Latina y en Colombia son 300 policías por 100.000 habitantes, y Bogotá está como en 200.

Publicidad

Por decir lo menos, nos falta un tercio de los que hay que tener, pero, claro, tampoco puede haber policías cuidando casas desocupadas como vimos en estos días. Entonces, hay que aumentar el pie de fuerza y ¿de dónde sale la plata? Pues tiene que salir del Gobierno nacional.

Hay que hacer otras cosas. Tecnología, no maltratar a los policías, que ellos mismos afinen sus conductas, pero si no hay un número mayor, no es posible, porque tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes.

Hablando del tema de seguridad, ¿cómo sería su relación con el Gobierno nacional?

Publicidad

Va a ser la más civilizada que se pueda establecer, en medio de las diferencias, porque las diferencias las tenemos. Yo no tengo ningún problema en relacionarme con alguien con el que tengo diferencias y ponerme de acuerdo con ciertos temas.

El tema no es Jorge Enrique Robledo ni Gustavo Petro, sino las bogotanas y los bogotanos. Él tiene la obligación, y yo también, de sentarnos como personas civilizadas, a ver cómo vamos a aumentar el pie de fuerza en Bogotá, para poner un ejemplo, y así con todas las demás cosas.

¿Qué opina del manejo de la seguridad durante la alcaldía de Claudia López y qué mantendría de ello?

Digamos que le han tocado unas circunstancias que no son fáciles. Yo no tengo el conocimiento en detalle de cómo se han manejado las cosas, pero sí sé que por ejemplo hubo un incumplimiento grave del Gobierno nacional.

Publicidad

Hay cosas que yo no haría de ninguna manera, como maltratar a los policías por errores que cometan, sobre todo en público. No se puede hacer eso.

Bogotá necesita un gobierno transparente, honesto y capacitado que luche contra la corrupción. Para esto pongo a disposición mi experiencia y servicio. 🧡💜



Aquí un pequeño resumen de mi vida y trabajo. #RobledoAlcalde. pic.twitter.com/mJ7VGHjojp — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) July 19, 2023

El candidato Jorge Enrique Robledo destaca que la capital ha sido víctima de las malas políticas económicas y es enfático al decir que, aunque el uso de la tecnología en temas de seguridad puede ser efectivo, este no servirá de nada si no se tiene la suficiente fuerza pública para atender los casos.