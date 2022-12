Jorge Enrique Vélez, gobernador (e), revela contratos insólitos en La Guajira

Jorge Enrique Vélez, gobernador encargado de La Guajira, rompió su silencio y habló sobre las amenazas que ha sufrido por denunciar corrupción en ese departamento.

El político narró cómo sucedió la más reciente amenaza:

“Recibí una llamada telefónica cuando estaba en un restaurante en Riohacha, me dicen ‘deje de esculcar lo que no tiene que esculcar, tiene 24 horas para irse de La Guajira, no lo queremos volver a ver o lo matamos a usted y a su familia’”.

Vélez asegura que no se va a dejar intimidar y que pidió al Gobierno que aumentarán su seguridad.

Además, reconoció que existen contratos insólitos, que evidencian el grado de corrupción en ese departamento.

“Me encontré un contrato que decía ‘incidencia del dengue en La Guajira’ por 18 mil millones. Yo vi eso y se me salió todo”, afirmó.

Denunció que no ha podido administrar por temas políticos, pero que seguirá su trabajo hasta el 6 de noviembre.