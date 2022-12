Jorge Pretelt deja temporalmente la presidencia de la Corte Constitucional

Pretelt, presidente de la Corte Constitucional y señalado de haber supuestamente pedido 400 millones de pesos al abogado Víctor Pachecho para fallar una tutela a favor de Fidupetrol, emitió el siguiente comunicado:

"En el año 2009, al haber tenido el honor de ser elegido como miembro de la Corte Constitucional, juré defender la supremacía e integridad de la Constitución, lo que he venido haciendo, día tras día, a lo largo de mi periodo.

Mi proceder en todos estos años ha sido, y seguirá siendo transparente, y por ello, soy el primer interesado en que los hechos puestos en conocimiento de la opinión pública, derivada de una afirmación injuriosa de un particular, se investiguen a la mayor brevedad posible, por cuanto el país debe conocer la verdad y comprobar la falsedad de tales dichos.

Es por ello que, en consideración a que el desarrollo de las funciones asignadas a la Presidencia de esta Corporación, no deben verse, de ninguna manera afectadas, he decidido apartarme temporalmente del ejercicio de la Presidencia, con el fin de dedicarme a demostrar, como las evidencias lo corroboran, mi inocencia, dentro de una investigación pronta y eficiente. Mi inocencia salta a la vista, por cuanto nunca realicé gestión alguna a favor de los intereses de Fidupetrol y voté en contra de sus pretensiones.

Espero que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes actúe de manera pronta y eficiente y que en el menor tiempo posible, el país conozca la verdad de estos hechos, en los que de manera infame pretenden involucrarme".