José Elías Melo, condenado por sobornos de Odebrecht, habló del caso: “Soy el gancho ciego”

El expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado a 11 años de prisión por los sobornos de Odebrecht, habló con la revista Cambio y entregó detalles de los vínculos del Grupo Aval con la firma brasilera. También, se refirió al expresidente Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

José Elías Melo aseguró que el banquero, empresario y constructor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, participaron en el acuerdo con la firma Odebrecht para la licitación relacionada con la Ruta del Sol.

“Sí. Ellos querían participar. Corficolombiana no tenía los requisitos que la licitación exigía porque su experiencia anterior en infraestructura era muy pequeña. Si el Grupo Aval hubiera podido presentarse solo, lo hubiera hecho. Pero había que buscar un socio y nos pidieron que lo buscáramos. Ese proceso fue estudiado directamente con la junta directiva del Grupo Aval. No fue una iniciativa de José Elías Melo. Eso se aprobó directamente por los doctores Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y la junta directiva del Grupo Aval”, dijo.

José Elías Melo, actualmente preso en la cárcel La Picota, afirmó que, si él supiera todo lo que pasó con Odebrecht, tendría de rodillas al expresidente Juan Manuel Santos, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

“Si yo tuviera el poder que se deriva de esa conclusión del Grupo Aval, los tendría de rodillas a ellos. La razón por la cual yo soy el gancho ciego es porque no sé. Eso es lo que les da tranquilidad a Néstor Humberto, a Luis Carlos Sarmiento, a Juan Manuel Santos y a Germán Vargas. Si yo supiera, hace rato estaría en mi casa, quizás no habría recibido ni una multa. Aquí el poder del Estado se ha ejercido de una manera impresionante”, relató.

Y añadió: “En 2017, cuando este tema arrancó, acababa de pasar la firma del acuerdo de paz, el doctor Santos estaba terminando su gobierno, había pasado por encima del plebiscito y era una situación política difícil. Néstor Humberto estaba disparando desde la Fiscalía al acuerdo de paz y yo siento que muchos periodistas se alinearon con el Gobierno, teniendo ese gobierno, el de Juan Manuel Santos, un rabo de paja gigantesco. ¿Quién era el culpable más fácil? José Elías Melo. Yo estaba condenado desde el primer día. Yo era la parte más delgada de la cuerda. Para ello, basta con oír los audios de Roberto Prieto donde menciona la plata que recibió de Odebrecht para cubrir gastos de campaña y que el que van a ‘joder’ es a Melo”.

José Elías Melo, quien insiste en su inocencia, aseguró que el exfiscal Martínez es muy hábil para manejar sus intereses.

“La vida pública de Néstor Humberto está marcada por unos brincos políticos supremamente notables. Él tiene una habilidad pasmosa de cambiar de lugar, de lados, de intereses, para su mejor conveniencia. Yo, al contrario, soy extremadamente metódico, tranquilo y guardado en mis asuntos profesionales sin ninguna injerencia política de absolutamente nada”, apuntó.

José Elías Melo también fue consultado por la revista Cambio sobre la identidad del Colombian Official 3, que fue el contacto que habría acordado las coimas con Euberto Martorelli, cabeza de Odebrecht en Colombia, a cambio de garantizar el contrato.

“Me imagino yo que fue un personaje de altísimo nivel porque, de acuerdo con lo que dice el texto de la SEC, el apoyo a la campaña política fue una contrapartida de soborno por la concesión de la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Para que eso fuera lógico, la persona que recibió esa plata convenida con el señor Martorelli tenía que tener incidencia sobre la decisión del contrato y, por supuesto, sobre la campaña política. ¿Quiénes estaban en el equipo del doctor Juan Manuel Santos en esas dos condiciones? Ustedes conocen mejor que yo ese tema. Probablemente, la doctora María Lorena Gutiérrez sí está mucho más familiarizada con esa capacidad de injerencia que pudiera tener esa persona. Yo no hacía parte del Gobierno ni de la campaña política y no tenía injerencia alguna. Por lo tanto, no puedo saber quién es. Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas o María Lorena Gutiérrez”, afirmó.

Al hacer un análisis de su situación personal, José Elías Melo aseguró que fue utilizado.

“El chivo expiatorio es una expresión muy espiritual. La expresión apropiada del mundo criminal es el gancho ciego. Yo fui el gancho ciego de esta cosa, al que utilizan para hacer culpable de las cosas”, manifestó.

José Elías Melo, quien fue superintendente bancario, ministro de Trabajo, presidente de bancos y de la principal corporación financiera de Colombia, dijo que ahora le ha tocado vender activos pese a que su defensa la asumió un viejo amigo de manera gratuita.

“Mis hijos ya están grandes y cada uno se sostiene. En mi casa hay austeridad absoluta. Los pagos que hemos hecho de abogados han sido vendiendo activos, lo poco que tengo y las dos o tres cosas que me quedan. Yo mantengo toda mi información financiera absolutamente a la vista de quien quiera. Cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado está a la vista. Vivimos de un par de arriendos que nos sostienen. Yo no tengo plata para hacer aventuras jurídicas. Juan Carlos Prías Bernal, que es mi abogado en la casación, lo hace de manera gratuita. De todo corazón le doy gracias a él, lo hace gratis porque fue compañero mío toda la universidad”, sostuvo.

José Elías Melo es señalado por el Grupo Aval de ser la única persona de esa organización responsable por los sobornos de Odebrecht.