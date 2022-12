“José Galat incurrió en excomunión”: crece polémica entre Iglesia católica y Teleamiga

Pese a las advertencias de la Conferencia Episcopal, el también rector de la Universidad La Gran Colombia insiste en que Francisco es un “papa falso”.

Para monseñor Elkin Álvarez, secretario general del Episcopado colombiano, José Galat, presidente de Teleamiga, con sus mensajes en contra del sumo pontífice, se ha colocado por fuera de la Iglesia católica y ha provocado una ruptura, un cisma.

"El doctor José Galat con sus posiciones se ha apartado de esta unidad con el papa, que es fundamento de la fe de todo católico", recalcó el prelado.

A pesar del duro comunicado de la Conferencia Episcopal en el que pide a los religiosos y laicos que colaboran con Teleamiga dejar de hacerlo, e instan a los televidentes a no seguir viendo ese canal, Galat se aferra a sus convicciones en materia religiosa.

“Yo no me he puesto por fuera, los que se ponen por fuera son ellos. Así ellos ostenten el título de Conferencia Episcopal (…) eso es para los que niegan verdades de fe, pero yo las estoy defendiendo”, dijo el rector de La Gran Colombia.

Sobra la excomunión, monseñor Álvarez explicó que “no es una declaración, es una actitud misma que se rompe esa unidad en la Iglesia y por lo tanto entra en excomunión".

Y es que Galat se reafirma en no aceptar al papa Francisco como el representante de Pedro en la Tierra. "Estoy en contra de un papa falso, lo eligieron con maniobras politiqueras y eso está prohibido por la Iglesia",señala.

Según la Conferencia Episcopal, Teleamiga hoy no es un canal católico y, por lo tanto, no debería transmitir la misa ni exhibir el Santísimo.

