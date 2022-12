José Leonidas Bustos y Rodolfo Serrano, un compadrazgo que pone a pensar a la Fiscalía

La cercanía del expresidente de la Corte Suprema y el cacique político de Girardot levanta suspicacias sobre posible contaminación de procesos. Vea por qué.

En la iglesia del barrio Alto de la Cruz en Girardot, Cundinamarca, el exmagistrado José Leonidas Bustos fue testigo de un vínculo filial de matrimonio que se habría transformado en una sociedad política con fuerte impacto en la actual crisis de la justicia.

Solo el padre Pedro Nolasco Ceballos, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Girardot, podía confirmar el dato. "Como está establecido aquí, en la partida de matrimonio, los testigos fueron José Leonidas Bustos Martínez y Fanny Álvarez Jiménez”, afirma categóricamente.

El 16 de septiembre de 2016, Bustos, expresidente de la Corte Suprema y sospechoso de exigir coimas a cambio de fallos amañados, se convirtió en el padrino de matrimonio de Adriana Carolina Serrano, asesora del gobernador de Cundinamarca e hija del exalcalde Rodolfo Serrano, durante más de una década cacique electoral de Girardot.

El dato no es relevante para el jet set local, sino para la propia Corte y para la Fiscalía, que le han ofrecido apoyo a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue hechos de corrupción de exmagistrados.

Sus investigadores rastrean en varias ciudades procesos que podrían estar contaminados y este puerto sobre el Magdalena, donde tres alcaldes han ido a parar a la cárcel, parece campo abonado para sus pesquisas y los nexos personales pueden ofrecer claves importantes.

"Mi hermano está privado de la libertad por una guerra política de dos familias, la del exalcalde Rodolfo Serrano y el exalcalde Diego Escobar", dice Ana Sorleny Villalba, hermana del alcalde de Girardot.

Fabián Villalba fue encarcelado poco después de su posesión tras haber derrotado a Jacqueline Trujillo, esposa del exalcalde Serrano y madre de la novia.

Ana Sorleny espera que los investigadores establezcan si es verdad o no que Serrano y su compadre Bustos movieron la maquinaria judicial para sacar de escena a Villalba, que se habría visto en la mitad de una pelea que tuvo un origen pasional.

"Fue por el rompimiento de una relación sentimental que tenía Diego Escobar con la hija de Rodolfo serrano, que se llama Adriana; se acabó también la parte de la relación política", dice la hermana de Villalba.

El veedor ciudadano Sergio Santos, que ha sido responsable de denuncias que llevaron a la destitución de Rodolfo Serrano, cree que si bien la situación no debe servir para librar de responsabilidades a nadie, la influencia en el puerto de la dupla Cacique-Bustos puede ser perversa.

"Me parece algo delicado por el tema que yo manejo aquí de denuncias públicas, tener un padrino de bodas como el magistrado Bustos, una persona con tantas influencias donde yo he hecho, he radicado, presentado, cualquier cantidad de denuncias contra este personaje Serrano Monroy y nunca hay fruto gracias a la presunta mafia y presunta corrupción que hay en la rama judicial en Girardot", afirma Santos.

Quizá no por capricho del destino fue allí en Girardot donde el 6 de octubre del año pasado se hizo oficial el nombramiento como director anticorrupción de la Fiscalía del hoy extraditable Gustavo Moreno, recomendado para el cargo por el exmagistrado Bustos.

Diana Carolina Serrano, ahijada de Bustos y asesora del gobernador, le dijo a Noticias Caracol fuera de cámara que se referirá al tema cuando su jefe Jorge Rey, cuyo asesor jurídico es el exmagistrado Bustos, la autorice para hablar con periodistas.

La autorización aún no llega.