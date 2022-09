Joven a la que le echaron pegante en el pelo teme ahora sufrir una inflamación cerebral

Marisol Martínez, de 21 años, es la joven que fue atacada inexplicablemente por un hombre que la siguió y le echó pegante en el pelo cuando salía de la residencia donde vive para ir a estudiar, en Manizales.

"Las cámaras registran que a las 6:42 sucedió todo; yo iba caminando con mi compañera, iba pasando la calle y llegó alguien por atrás y me tiró un recipiente lleno de pegante", le contó a Noticias Caracol.

El ataque le causó graves secuelas de salud, empezando por su pelo, que se le está cayendo a pedazos.

Según ella, los médicos le "dijeron que puedo tener una inflamación cerebral por tanta inhalación de esa sustancia y ahí en Medicina Legal me decían que podía presentar caída del cabello constante, pues más del que se me cayó, dolores de cabeza o problemas de visión. Se me viene la sangre constantemente, la presión en la cabeza obviamente es impresionante".

Valentina Arenas, jefe de la Unidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Manizales, indicó que "por el hecho de generar una lesión física en su integridad a esta mujer, nosotros en un principio podríamos hablar de una violencia de género o una violencia contra la mujer".

Entretanto, la joven a la que le echaron pegante en el pelo dice tener "mucho miedo, o sea, ya no me siento capaz de salir todos los días a las seis de la mañana de mi casa para ir a clase porque claramente puedo pensar en que esta persona o cualquier otra persona va a estar esperándome para hacerme algún tipo de daño".

María Luciela Bedoya, mamá de la estudiante, espera "que cojan a este tipo ligero porque es un peligro para la sociedad y todas las mujeres".

La joven por ahora piensa salir de Manizales. Con su denuncia y los registros en las cámaras de video, la Policía espera identificar y capturar al atacante.