Joven abogada murió tras caer de bus repleto de hinchas de Millonarios

Cuatro días después de la muerte de la abogada diana Constanza Quintero, sus padres aún no tienen claridad sobre lo ocurrido la noche del sábado cuando perdió la vida.

El fallecimiento se produjo por un fuerte trauma en la cabeza, que según las versiones que recogieron los familiares de la víctima en el lugar de los hechos, fue ocasionado por la caída desde un bus que iba lleno de hinchas de Millonarios.

Flor Coba, madre de la víctima, manifestó que "el caso es que la puerta iba abierta y el conductor se dio cuenta que venía la barra de Santa fe. De modo que ella quedó entre las dos barras y hubo heridos. A ella me la tumbaron, no sabemos por qué la Policía no nos ha dado una versión oficial".

En medio de la confusión por lo ocurrido, la madre de la joven habló con el conductor.

"El conductor me dijo que no tenía la culpa. Ahí estaban todos como locos era lo que decía", agregó.

La madre de la víctima hizo un llamado a hinchas y padres de familia.

"Se vuelven asesinos por un color. Vayan el estadio diviértanse, tengan sus diferencias, pero sin armas", dijo.

Diana Constanza Quintero recientemente había cambiado de trabajo y estaba a punto de graduarse de una especialización.