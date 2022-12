Joven agredida en Santana, Boyacá, tiene 6 fracturas en el rostro

En grave estado permanece María Alejandra Rodríguez, quien tras sufrir un accidente de tránsito resultó brutalmente atacada por un grupo de 10 personas, de acuerdo con las primeras versiones.

Los hechos se presentaron en la población de Santana, Boyacá, el pasado sábado después del partido entre Colombia y Uruguay.

La joven de 21 años permanece en la Clínica Reina Sofía de Bogotá y su estado es delicado, ya que sufrió fracturas en seis partes de su cuerpo, particularmente en el rostro, como consecuencia de la agresión colectiva que sufrió en la que hubo patadas y botellazos.

Según el coronel Henry García, comandante de la Policía de Boyacá, hay versiones que señalan que un uniformado, que estaba con permiso, participó en el hecho de violencia.

Milciades Rodríguez, padre de la víctima habló de la grave situación. "Nada justifica la agresión desproporcionada de un grupo de hombres y una mujer en especial, que agredieron a mi hija en reacción a un choque contra una venta de frutas donde querían lincharla en una tentativa de homicidio".

"Si no es por la oportuna intervención de mi hija podría haber muerto", agregó el pariente de la joven agredida.

La joven ya fue intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades y se encuentra restableciéndose de la golpiza.

"Estaba en el carro y se me fue, tuve un fuerte golpe. Había tres señores y me cogieron a pata y puño", declaró con gran dificultad a Noticias Caracol la joven agredida.