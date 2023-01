Joven alemán mató a seis personas, entre ellas sus propios padres, en reunión familiar

También dejó heridas a otras dos en el tiroteo, que desató en un albergue. Después se entregó a la Policía.

Uno de los heridos se encontraba en estado muy grave, informaron las autoridades.

El tiroteo se habría producido en un albergue, ubicado en una avenida donde está situada la estación de tren. En el establecimiento al parecer vivía el joven, de nacionalidad alemana, que disponía de un permiso de armas para practicar el tiro deportivo.

Las seis personas asesinadas son tres hombres de 36, 65 y 69 años, y tres mujeres de 36, 56 y 62 años, indicó el jefe policial de Aalen, Reiner Moller, en rueda de prensa. Los heridos son dos jóvenes de 12 y 14 años respectivamente.

Una "reunión de familia"

Las víctimas, descubiertas según el diario Bild en la entrada del albergue, participaban en una "reunión de familia", afirma Spiegel en su sitio internet, citando una fuente policial.

El presunto agresor es un hombre nacido en 1983, según Bild. Actuó solo y no hay indicios de la eventual existencia de un cómplice, según la agencia alemana DPA.

La policía no confirmó detalles sobre la identidad del presunto agresor.

El móvil del tiroteo no está claro, y la policía instó a evitar cualquier "especulación".

Sin embargo, se cree que pudo haber en el origen del tiroteo motivaciones de tipo personal.

La posesión de armas no es ilegal en Alemania, pero la mayoría de las armas de fuego pueden ser adquiridas solamente tras la obtención de una licencia y son seriamente monitoreadas.