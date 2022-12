Joven apareció muerta en hotel junto a hombre con el que se contactaba por redes

La angustia para la familia Seña Bernier inició el domingo 26 de julio cuando Nathalia salió de su casa, según su madre, para encontrarse con una amiga. Ella misma asegura que su hija al parecer no tenía intenciones de demorarse, pues no llevaba muchos artículos. A partir de esa tarde inició la zozobra porque nunca regresó.

De inmediato iniciaron una exhaustiva búsqueda que se extendió a través de las redes sociales. Precisamente decidieron indagar por este medio si a través de su cuenta de Facebook podían hallar alguna pista que permitiera dar con su paradero. Efectivamente encontraron una conversación que serviría para resolver el misterio de la desaparición.

Fernán Bellojín fue el contacto clave para empezar a tener indicios sobre el paradero de Nathalia. Las conversaciones lo describen como un hombre lúgubre, de misteriosos pensamientos ligados al satanismo y pensamientos suicidas. Mal augurio para los intereses de la familia.

Así concluyó la búsqueda

Sin encontrar respuesta alguna, los familiares acudieron a Medicina Legal para descartar que Natalia se encontrara allí; lastimosamente la respuesta fue positiva. Según el reporte del Instituto, la menor había llegado hasta el Instituto desde el jueves 30 de julio. Sin embargo, el dictamen aún no explicaba la causa de la muerte.

Los únicos datos que se tenían del hallazgo, era que en un hotel ubicado en Fontibón se había hallado una pareja en uno de los cuartos. Nathalia Andrea Seña Bernier, de 15 años, y Fernán Bellorín, de 21, fueron encontrados sin vida en el sitio.



Perfil del hombre según familia de la menor

Katherine Rodríguez, tía de Nathalia, asegura que el hombre con el que la joven pactó el encuentri vivía en Barranquilla y “vino para llevársela”. Frases como “no le tengo miedo a la muerte” y fotografías con símbolos satánicos eran el preludio de una tragedia.

“Desafortunadamente nunca supimos que ella se estaba contactando con él y era una persona que quería llevársela a la muerte”, dice Katherine, a la vez que espera el dictamen oficial para aclarar si el hombre acabó con la vida de ambos o logró convencer a Nathalia de hacerse daño tal y como él lo hacía con su cuerpo.

Ante la situación, la mujer recordó a los padres de familia que es necesario ofrecer un acompañamiento integral a los hijos, sobre todo en su etapa de crecimiento.

A propósito de la recomendación, la Corte Suprema avaló que ingresar a las redes sociales de los hijos no fuera considerado como violación de la privacidad . La decisión generó puntos de vista a favor y en contra en las redes sociales.



@NoticiasCaracol Es deber de los padres verificar contenidos y revisar redes sociales de sus hijos, ni la CORTE ni nadie puede intervenir.. — Roger (@RogerAGilS) August 4, 2015

.@NoticiasCaracol es responsabilidad de padres hermanos maestros y adultos hacer seguimiento a menores de edad en el uso de #RedesSociales — C☕️Va FROND (Café☕️ &Salsa💃) (@Frond_C) August 4, 2015

Advertisement

Muy Lamentable y tomar medidas con las Redes Sociales y su MAL USO , tenaz el mal manejo de redes y gente Mala #SOSredes @NoticiasCaracol