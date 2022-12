Joven bajo efectos de la marihuana asesina a niño de 8 años en Tuluá

Steven Aguirre Camargo, de 18 años, al parecer bajo la influencia de la marihuana ingresó hacia las 10:30 p. m. del pasado lunes a una vivienda del barrio La Bastilla en Tuluá y atacó a cuchillo a un niño de 8 años, quien perdió la vida minutos más tarde.

Alfonso Parra, testigo del hecho, dijo que el joven tocó la puerta de la casa y le pidió agua a la madre del menor, luego "esperó a que se la sirvieran y procedió a degollar al niño. Después arremetió contra don Hernán que estaba prácticamente acostado".

El pequeño, identificado como Juan David García, murió cuando era trasladado a un hospital, mientras que su padre, Hernán García, sufrió graves heridas.

"Don Hernán tiene comprometido el vaso y, quiero hacer claridad en una cosa, para mí hubo negligencia médica porque ¿cómo una persona que llegó le curan el brazo, la cara y no le ponen cuidado a una herida que tenía en el abdomen?", afirmó el testigo.

El comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo, lamentó el hecho e informó que el agresor no huyó del lugar, sino que se sentó a esperar a que llegaran por él.

“Un individuo, vecino entra a una residencia donde asesina vilmente a un niño de 8 años y lesiona a su padre. Este individuo ingresa con un arma blanca, pidiendo agua y diciendo que estaba poseído por el demonio. Luego realiza este hecho tan lamentable.”, afirmó el oficial.

La Policía se encuentra investigando el hecho para establecer cuáles fueron las causas de este ataque y si el hombre había ingerido alguna sustancia sicoactiva.

Del atacante, se sabe qué hace poco tiempo llegó de Europa, donde residía con algunos parientes. La familia del menor asesinado dice que no tenía ningún inconveniente con el individuo.