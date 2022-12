Joven barranquillera fue de vacaciones a Cancún y terminó presa

La estudiante de 26 años relató que al momento de arribar al aeropuerto de Cancún fue requerida por el personal de migración.

“Me llevaron presa –detalló- me quitaron todas mis pertenencias, no me dejaron hacer ninguna llamada y a la persona con la que me iba a encontrar en Cancún le dijeron que yo no estaba, que no existía”.

La joven dice que la llevaron a una especie de calabozo donde ingresan a sospechosos de crímenes en el aeropuerto y estuvo, en el piso, 18 horas presa allí.

“Tenía todos mis papeles en regla, mi pasaporte, cédula, tarjetas de crédito, datos del hotel donde me iba a hospedar, todo”, insiste. Asimismo, dice que nunca volvió a ver su maleta a la salida de Barranquilla.

Luego de pasar estas horas en el aeropuerto, la deportaron a Colombia.

Dice que denunció el hecho ante la Cancillería y la aerolínea con la que viajó pero aún no ha recibido respuesta.

“Yo no merecía ese trato. Los colombianos no merecemos un trato así”, sentenció.