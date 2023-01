Joven con VIH denuncia que lo discriminaron y acosaron laboralmente para obligarlo a renunciar

Libertad del trabajador fue coartada con acciones que emprendió la compañía en su contra, señaló Corte Suprema, que ordenó reintegrarlo a sus labores.

El joven afirmó que fue aislado “sutilmente” de sus funciones por la empresa donde laboraba cuando se enteraron de que tenía VIH.

Publicidad

“No se le dio carnet, se le retiró la clave de acceso al sistema y posteriormente se le sugirió que renunciara”, detalló Rigoberto Echeverry, presidente de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La víctima de acoso relató que le llegó un “rumor de que si yo no me iba por las buenas ellos me iban a sacar por las malas (…) Entonces yo me angustié mucho por mi tema de salud, porque mi salud depende de mi tratamiento médico”.

Su demanda llegó a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que verificó que se trataba de una discriminación en contra de este joven, porque fue el único afectado en el proceso interno.

El alto tribunal señaló que acciones como estas en las empresas terminan doblegando la voluntad del trabajador y por lo tanto renuncian. Reitera que todo tipo de discriminación, incluida la que se hace por enfermedad, está prohibido.

Publicidad

“La discriminación por este tipo de enfermedades está prohibida en la Constitución y vicia todos los actos que tiendan a coartar la libertad de estas personas, son personas especialmente vulnerables que están protegidas legalmente”, explicó el magistrado Echeverry.

Advirtió que estos casos de renuncia por discriminación no tienen validez.