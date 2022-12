Joven de 16 años habría sido asesinado por defender a sus hermanos

En el noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba, un joven de 16 años, que recogió a sus hermanos a la salida del colegio, fue asesinado, al parecer, cuando presenciaba una riña en la que resultaron involucrados.

La víctima, Jhonatan Alexander Sanin, de 16 años, era estudiante de octavo grado. Según familiares, acababa de recoger en el colegio a sus pequeños hermanos y otros amigos. De camino presenciaron una pelea, en la que Jhonatan resultó herido con arma blanca, al parecer por tratar de defender a sus seres queridos.

El padre del menor asesinado, John Jairo Sanín, dijo: "él con su propio cuerpo y con su fuerza intentó proteger a los niños pero mientras tanto los otros agresores lo golpeaban y lo apuñalaron y por eso muere".

El joven no sobrevivió a las delicadas heridas y horas después murió. Según algunos testigos que prefirieron no hablar en cámara, los agresores son dos jóvenes, al parecer también menores de edad, que viven en la localidad de Suba.

"La Fiscalía me dice que los tiene identificados pero son menores y eso dificulta el proceso. Pese a todo no hay capturas", declaró el padre de la víctima.

Según cifras de la Policía de Bogotá cada año un poco más de 450 muertes se producen en medio de hechos de intolerancia como este.