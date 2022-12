Joven de 18 años planeaba matar a su papá, mamá, hermana y cuñado el Viernes Santo

El año pasado ya había contratado a unos sicarios para que le dispararan a su padre por negarse a pagar extorsión, pero el señor sobrevivió. Sucedió en Caldas.

El joven volvió a planearlo. Molesto porque su familia se negaba a pagar una extorsión de cuatro millones de pesos, fraguada por él mismo, decidió asesinarlos el Viernes Santos.

Para hacerlo, esta vez contrató a unos sicarios de Medellín para que cometieran el crimen y así poder quedarse con los bienes de las víctimas.

Se conoció que en noviembre del año pasado ya habría ordenado asesinar a su padre por el mismo motivo. En ese momento, sicarios le propinaron cuatro heridas de bala al hombre, que se salvó, mientras que quien accionó el arma fue capturado.

Mandó a asesinar al sicario

Durante la investigación se interceptó una conversación telefónica en la que, además de evidenciar cómo planeaba el crimen de su familia, el investigado –que ya fue capturado- buscaba negociar la manera de asesinar al sicario que no logró ultimar a su padre.

“Yo ya tengo ubicado al parcero en la cárcel, mijo, ubicado. No es sino que me diga cuánto me va a dar y no más lo cascamos”, le propuso su cómplice.

En la escucha también se determinó que la idea era dormir a su mamá, su papá, su hermano y su cuñado, para que los asesinos actuaran.

“¿Con qué se los duermo?”, pregunta el señalado. “Mijo, con Tramadol, con escopolamina, con lo que sea. Lo que necesitamos es cogerlos a todos cuatro durmiendo”, respondió el criminal.

El director del Gaula explicó que la idea de asesinar a su familia era quedarse con la herencia.