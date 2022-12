Joven de 19 años confiesa que mató a más de 30 personas en Bogotá

Andrés Leonardo Achípiz afirma que a la mayoría de sus víctimas les quitó la vida entre los 11 y 16 años. Después de varios asesinatos, comenzaron a contratarlo.

¿Por qué se inició en el mundo del asesinato?

Relata que cuando era niño, su diario vivir era la violencia por parte de su padre, quien lo reprendía a golpes.

"Me daba impotencia ver a mis papás que no tenían plata para el arriendo y no saber cómo iban a hacer", dice Achípiz.

Confiesa, además, que por no poder desquitarse con su padre, lo hacía con otras personas, sobre quienes descargaba su rabia y su rencor.

Admite haber sentido satisfacción la primera vez que asesinó a alguien.

Pero este joven sicario lanza un consejo a los padres: "es preferible que a uno le peguen a que le digan que uno es un estorbo en la casa".

Aunque sabe que no traerá de vuelta a sus víctimas, pide perdón a sus familiares.

Achípiz dice que asesinó a su última víctima en noviembre de 2012. Podría enfrentar una pena de más de 30 años de prisión.