Joven de Tuluá murió tras practicarse procedimiento estético en hotel de Bogotá

En una clínica de Facatativá, Cundinamarca, murió Victoria Andrea Rosero Peña horas después de inyectarse biopolimeros en los glúteos. Según los familiares de la mujer, nacida en Tuluá hace 27 años, el procedimiento fue realizado en una habitación de un hotel de la capital de la República y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

"Le aplicó un líquido en la cola. A ella ese líquido se le subió a los pulmones, de ahí se le subió al cerebro y se la llevó de una", indicó Luz Mary Peña, madre de la mujer muerta.

Seres queridos de la tulueña dicen que aparentemente fue una conocida de la joven quien le practicó el procedimiento el pasado lunes, sin tener en cuenta varios aspectos.

"La que le hizo esa cirugía es muy irresponsable, porque no se lo debió haber hecho sabiendo que la otra estaba tomada, es falta de responsabilidad", agregó Peña.

Hace dos años, Victoria Andrea se había realizado un procedimiento similar en una clínica en el departamento de Boyacá. "Todo le salió bien, ella siempre era muy responsable en lo que hacía. Esta vez no sé qué fue lo que pasó", dijo Lady Torre, familiar de la víctima.

Las autoridades de Tuluá hicieron un llamado a jóvenes y mujeres, para que no se sometan a retoques estéticos en cualquier lugar. "No vaya a ningún sitio si no está habilitado. Tiene que estarlo para poder atender y más en procedimientos invasivos", destacó Soledad Villamil, coordinadora de Vigilancia de Salud de Pública del municipio.

Familiares de Rosero Peña aseguran que tienen identificada a la persona que realizó la intervención. Se trata de un travesti que, al parecer, en ocasiones anteriores practicó una serie de procedimientos estéticos sin contar con los requisitos exigidos por la ley. Asimismo, indicaron que interprondrán la denuncia ante la Fiscalía por el delito de homicidio.

Recomendaciones para procedimientos estéticos

Expertos señalan que el primer paso antes de practicarse una cirugía estética es la elección rigurosa del profesional que realizará el procedimiento y la clínica donde se llevará a cabo el mismo, para minimizar los riesgos previos y posteriores a la intervención.

"Que el paciente busque un cirujano plástico que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Lo segundo es que el establecimiento donde se vaya a realizar el procedimiento, esté avalado por la Secretaría de Salud de la ciudad donde se lo va practicar", recomendó Catherine Barón, cirujana plástica.

Para realizar la consulta puede ingresar a la página www.cirugiaplastica.org.co. Barón agregó que los pacientes deben tener en cuenta que de ellos mismos depende en gran medida que la cirugía sea un éxito y no tenga complicaciones.

"No ocultarle información a su médico, realizar una evaluación completa del estado de salud y realizar los exámenes prequirúrgicos necesarios, como pruebas de laboratorio, examen de sangre, pruebas de coagulación, y lo que sea necesario, según los antecedentes del paciente", dijo la especialista.

Además, tenga mucho cuidado. Cuando escuche la palabra biopolímeros definitivamente diga: No. "Son sustancias que no están autorizadas para inyectarse en el cuerpo humano. Estas son peligrosas y pueden producir deformidades permanentes, secuelas graves e incluso la muerte del paciente", advirtió la cirujana.

Recuerde que también es importante que los insumos como implantes, suturas y equipos adicionales que se utilicen en la operación, tengan registro del Invima.