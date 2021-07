Joven ibaguereña denuncia que fue abusada por cuatro supuestos amigos en una reunión

Tras la captura de uno de los señalados en Ibagué, María Isabel, de 23 años, decidió contar la tragedia que ha vivido en los últimos cuatro años después de ser abusada sexualmente por cuatro de sus supuestos amigos. La joven espera pronta justicia.

El 23 de septiembre del 2017, una noche de copas con sus supuestos amigos en Ibagué, terminó marcando para mal el resto de su vida.

“Yo me levantó a las 3 de la tarde y yo tenía el vestido arriba, entonces claro, yo me percato de eso y digo, ¿qué pasó? En ese mismo momento me percato de que en la pierna izquierda yo tengo una palmada, un golpe, supremamente marcado, de hecho, me dolía la piel y yo digo esto está raro, yo no me acuerdo qué pasó, qué es esto”, relata María Isabel Linares.

Dichos interrogantes fueron resueltos por una de las personas con las que compartió esa noche.

“Él decide buscarme y empieza a mostrarme foto por foto de lo que había sucedido, lo que había pasado y ahí él me hace un comentario de: ‘a usted la pudieron haber abusado, a usted la pudieron haber violado’”, recuerda la joven.

María Isabel dice que a sus 19 años cuatro hombres abusaron sexualmente de ella y su intimidad fue divulgada.

Publicidad

“Tienen el descaro de tomarse fotos y selfies sonriendo, entonces son personas que sí sabían lo que estaban haciendo”, señala.

Esta joven ibaguereña vive hoy en Medellín y lleva esperando por justicia cuatro años. Por eso grabó un video que publicó en redes sociales para exigir avances en el proceso.

“No había resultados de la Fiscalía. Ya ayer, a propósito de esa revictimización, qué pesar que tenga que pasar esto, pues se dio la primera de las capturas y estamos atentos para que se materialicen las demás capturas de estos sujetos, incluso conocemos que uno de ellos está en España, hasta allá iremos a perseguirlo”, subraya Augusto Ocampo, abogado de la víctima.

Tras lo sucedido en 2017, María Isabel interrumpió sus estudios y dice no haber sido escuchada y hasta estigmatizada por lo sucedido. Hoy en Medellín busca reparación a través de la justicia.