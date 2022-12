Joven denuncia que policías lo atracaron tras ser víctima de ladrones

Noticias Caracol conoció la grave denuncia por parte de un joven que asegura que fue atracado con cuchillo por un grupo de hombres. La policía, dice él, capturó a los delincuentes pero asegura que mientras era trasladado a poner la denuncia, fue robado por los mismos uniformados.

Publicidad

El joven de 19 años relata que cuando caminaba por el barrio Villa de los Alpes, dos hombres intentaron atracarlo con arma blanco. “Me cogieron dos abusivamente, uno medio acuerpado me iba a robar el celular, yo no me dejé”, explicó la víctima.

Luego de que los ladrones lo persiguieran por varios metros con un cuchillo, una patrulla de la Policía llegó y evitó el robo. Sin embargo, según él, los uniformados lo detuvieron y lo llevaron al CAI de Bello Horizonte en la localidad de San Cristóbal y allá le exigieron dinero y lo robaron.

Publicidad

“Me quitaron los ocho mil pesos, me robaron, y fuera de eso me pedían doce mil para una resma de papel para yo quedar libre”, denunció.

Publicidad

Según su testimonio, el joven fue intimidado para que no denunciara: “allá después me hicieron barrer, me hicieron de todo, me humillaron, me amenazaron de muerte, me dijeron que me iban a llevar a un calabozo de la UPJ”.

La Policía de Bogotá anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido. El coronel Juan Carlos Vargas informó que “claro que haremos la respectiva investigación disciplinaria y, de corroborar estas informaciones, los uniformados serán sancionados por este tipo de conductas”.

Publicidad

El joven asegura que acudirá a instancias judiciales para que los policías respondan por lo ocurrido.