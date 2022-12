Joven embarazada cayó en alcantarilla sin tapa en Usme

Stephany Cuesta, una joven de 20 años con 8 meses y medio de embarazo, iba para una cita médica en el barrio La Esperanza de la localidad de Usme, cuando cayó en una alcantarilla que estaba apenas tapada con unas tablas.

“Iba caminando y revisando los papeles para irme a un control. Ya sabía que la alcantarilla estaba "ahí, pero por andar buscando el papel me caí”, narró la afectada.

En la misma calle hay al menos 12 alcantarillas en similares condiciones, denuncian los vecinos.

“Gracias a Dios no me pasó nada. Es un milagro que esté viva y mi bebé también, porque en el hospital me dijeron que por el golpe hubiera sido peor y hubiera abortado”, contó la joven entre lágrimas.

El compañero de Stephany, contó que la joven duró dos horas acostada en medio del frío de la mañana, antes de que pudiese ser atendido.

José Miguel Yanquen, vecino del lugar denunció que las obras por las que se levantaron las tapas de las alcantarillas están atrasadas.

“Esto está demorado, es una obra inconclusa. Hace tres meses que no vienen a trabajar acá. Ponen disculpas de que no tienen la máquina. Nosotros pedimos es que nos terminen la obra para evitar estos problemas”, declaró Yanquen.