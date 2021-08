Joven empresario del Valle acabó secuestrado tras ser seducido con millonario negocio en Bogotá

Un joven empresario del Valle del Cauca fue engañado por delincuentes que, desde Bogotá , lo sedujeron con un millonario negocio y acabaron secuestrándolo.

El joven empresario viajó a Bogotá y fue recogido en el aeropuerto El Dorado por parte de una pareja, que se lo llevó en un carro. Luego, comenzó el infierno.

Los secuestradores lo trasladaron hasta el municipio de El Rosal, ubicado a unos 20 kilómetros de Bogotá, y allí empezaron a torturarlo. Se comunicaron con su familia y le exigían una millonaria suma de dinero para liberarlo.

“Llegó al aeropuerto, me recogen X personas, voy, veo el negocio, se veía muy favorable, muy tentador. En horas de la noche, me ponen un arma en la cabeza y un cuchillo, me dicen que quedo secuestrado, se hacen pasar por un grupo armado y me piden el número de mi familia para pedir 20 millones de pesos por mi liberación”, dijo la víctima.

Un celular del joven empresario y de un secuestrador les permitió a las autoridades llegar al lugar donde se encontraba y rescatarlo. Fueron casi 24 horas las que permaneció el hombre encerrado dentro de una vivienda del barrio Versalles en el municipio de El Rosal.

“Lo encontraron acostado en una cama, atado de pies y manos, y bajo efectos de alguna sustancia para mantenerlo sedado”, señaló un coronel del Gaula de la Policía.

Según el Gaula, nueve personas han sido rescatadas en el año durante operaciones en contra de organizaciones criminales en el país.