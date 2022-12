Joven fue abusada sexualmente en cercanías de una estación de Transmilenio

Una joven de 20 años fue abusada en inmediaciones de una estación de Transmilenio, en la intersección de las avenidas Boyacá y Suba, en el noroccidente de Bogotá.

El hermano de la víctima asegura que la agresión sexual tuvo lugar cuando la mujer iba camino a su casa.

“La aborda con un arma blanca y posterior a eso le hizo dar la vuelta a la taquilla de Transmilenio y la golpeo en la cara, ella no se iba a dejar, le dijo que le robara todo lo que quisiera pero que no le hiciera daño. Él le dijo que no la iba a robar y le hizo bajar los pantalones, ella no quería y el la golpeo otra vez en el estómago", declaró el pariente.

El autor de la agresión sexual, de acuerdo con la descripción de la víctima, tiene cabello largo u llevaba ropa alusiva a un equipo de fútbol bogotano.

Posteriormente, la joven debió volver a la estación para tomar un bus que la llevara hasta su casa. "Ella se levantó como pudo”, indicó el hermano de la víctima. La joven fue atendida en el Hospital San Ignacio.