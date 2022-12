Joven golpea a dos abuelos porque le reclamaron por orinar frente a su casa

Unas fotografías se convirtieron en prueba de la brutal golpiza que recibieron dos adultos mayores de 73 y 66 años de edad cuando le reclamaron a un joven porque se estaba orinando en la puerta de la casa.

"El compadre le dijo "no se orine allí joven" y el señor muy agresivo comenzó a golpearlo. Yo me metí a defenderlo, me dio una trompada que me mandó al piso y luego me cogió a punta pies", contó Pastor Riaño, víctima de la golpiza.

Dice, además, que al agresor no le bastó solo con golpearlos, sino que les metió las manos a los bolsillos para esculcarlos.

Vecinos del sector llegaron para auxiliarlos, pero ya los adultos mayores estaban inconscientes en el piso. Desde entonces, el abuelito de 73 años tiene perdida transitoria de la memoria y permanece recluido en un hospital.

El presunto atacante de 19 años fue detenido y llevado hasta la URI, sobre él pesa una denuncia por lesiones personales. Sin embargo, horas más tarde fue dejado en libertad debido a que la incapacidad de apenas 10 días, otorgada por Medicina Legal al adulto mayor, no amerita medida de aseguramiento.