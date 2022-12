Joven lleva 23 días en coma tras ser arrollado por un carro fantasma

El accidente, que quedó grabado en video, ocurrió en la calle 68 con avenida Boyacá cerca de las 2:30 de la madrugada cuando los jóvenes salieron de trabajar de una discoteca, detalló el padre de una de las víctimas.

Uno de los arrollados explicó que no usaron el puente peatonal por temor a la inseguridad.

En las imágenes se ve que una camioneta blanca pasa a una alta velocidad y atropella a uno de los muchachos; luego pasa un carro negro que arrolla a otro. (Vea también: Mujer murió y su esposo quedó lesionado tras ser arrollados por carro fantasma )

Yenderson, de 19 años, se encuentra recluido en la Clínica Partenón y no ha despertado desde el día del accidente, indicó su padre, Nicolás Reyes, quien pide lo ayuden a trasladar a su hijo a un mejor centro de salud pues ha presentado tres infecciones desde su hospitalización.

Después del accidente, los conductores huyeron del lugar y testigos denuncian que estaban realizando un pique.

Reyes advierte, además, que denunció ante las autoridades pero no ha recibido respuesta. (Vea también: Tres personas que viajaban en moto murieron arrolladas por carro fantasma )