Joven perdió la pierna por culpa de un carro fantasma, el cobarde conductor no aparece

“No puedo caminar, no he podido trabajar, mi vida cambió y dio un giro muy grande”, así resume Jessica Castañeda su tragedia. La joven perdió la pierna izquierda luego de ser arrollada por un vehículo que la embistió y dejó abandonada en una vía de Cajicá. Ella aún no entiende por qué el conductor no la auxilió.

“La verdad no tengo palabras para él, pero eso no se hace, él no paró a mirar si había embestido un animal o una persona”, lamenta Jessica.

Cuenta estar viva de milagro, gracias a un guarda de seguridad que al verla gravemente herida la auxilió y llamó la ambulancia que la trasladó a un hospital donde estuvo por más de diez días.

“El vigilante dice que salió a hacer su ronda y yo quedé en un pastal, él alumbró porque yo me estaba quejando y me vio. Duré hora y media ahí”, narra Jessica.

No es el único caso

El hermano de José Antonio no corrió con la misma suerte, el vehículo que arrolló a Jairo Caica se dio a la fuga tras haber ocasionado el accidente que quedó registrado en una cámara de seguridad.

“Él iba como a las 4:00 de la mañana para el Neusa y un carro lo arrolló y lo dejó tirado y hasta el momento no sabemos nada. Son unos asesinos, súper asesinos, porque matan a la gente, los dejan y se van”, sostiene José Antonio Caica.

Los afectados creen que no habrá justicia y todo quedará en la impunidad. En el caso de Jairo aún no hay avances en la investigación, pese a que la Fiscalía ya tiene las pruebas recogidas por la familia de la víctima, y en el caso de Jessica aún no es claro quién iba manejando el carro y por qué no auxilió a la joven que hoy permanece en silla de ruedas.

“Hay dos hipótesis que podrían plantearse: la primera que estaba en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva y la segunda puede ser que se presentó un cambio de conductor y la persona que la atropelló no fue la que compareció posteriormente ante las autoridades”, expone Saúl León, abogado penalista.

Solo en el 2020, 4.741 fallecieron en Colombia en accidentes de tránsito, 708 corresponden al mes de diciembre:

390 motociclistas.

157 peatones.

106 usuarios de vehículos.

34 ciclistas.

21 casos por establecer.