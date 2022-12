Joven promesa del ciclismo fue arrollada por tractomula en Boyacá

Daniela Carolina Munevar Flórez es una joven ciclista boyacense, que a sus 19 años ya era toda una campeona en la categoría juvenil de este deporte.

Sin embargo, sus sueños se vieron frustrados el pasado 23 de abril, en Duitama, Boyacá, cuando fue atropellada por una tractomula y los médicos debieron amputarle la pierna izquierda.

"La mula se atravesó, no la pude esquivar, entonces me arrolló y me dejo la pierna vuelta una nada", declaró Daniela Carolina.

Ocho años dedicados al ciclismo, más de 40 medallas y varios trofeos, son el resultado de su entrega y dedicación a este deporte, que para Daniela significa todo.

"Ese deporte lo amo, hasta el momento me había ido bien no había tenido ninguna caída ni nada", relató la joven.

Los familiares de la joven que hoy se recupera en el hospital La Samaritana de Bogotá, denunciaron negligencia médica en la atención que recibió en el hospital regional de Duitama. Aseguran que de no ser por la demora en el traslado a la capital colombiana, la joven todavía tendría su pierna.

Ítalo Díaz, padrino de la joven deportista afirmó: "casi llegamos a un nuevo caso de paseo de la muerte teniendo en cuenta que se demoraron cuatro días en trasladar a la paciente a un hospital de alto nivel".

Daniela pidió a las autoridades que investiguen que pasó y que se sancione al conductor.